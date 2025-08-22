ФБР провело обшук у колишнього радника Трампа та його критика Джона Болтона – Fox News
Федеральне бюро безпеки Сполучених Штатів здійснило обшук у будинку й офісі колишнього радника президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джона Болтона, який неодноразово висловлював критичні зауваження на адресу чинного глави країни. Про це повідомляє Fox News із посиланням на співбесідників у державних органах.
Обшуки відбулися одночасно у будинку Болтона в Бетесді, штат Меріленд і його офісі у Вашингтоні, округ Колумбія. Колишній радник був присутній під час обшуків в офісі.
За даними співбесідника телеканалу, федеральні агенти шукали потенційно секретні документи, які, на думку слідства, можуть знаходитися у Болтона.
Болтон обіймав посаду радника президента США з 2018 до 2019 року.
У 2020-му він видав мемуари "Кімната, де це сталося" про діяльність Білого дому часів першого президентства чинного глави Америки.
Адміністрація Трампа стверджувала, що мемуари містять секретні матеріали, й намагалася заблокувати їх публікацію через суд. Зокрема, повідомлялося, що у книзі згадуються дані про джерела та методи розвідки США, обговорення зовнішньої політики й розмови з іноземними лідерами.
Відомо, що у мемуарах є епізод, в якому розповідалося, що Трамп нібито благав главу Китаю Сі Цзіньпіна допомогти йому переобратися на другий термін.
Зрештою, федеральний суд дозволив публікацію книги.
У червні 2021 року адміністрація 46-го президента США Джо Байдена відмовилася від кримінального розслідування і цивільного позову проти Болтона щодо мемуарів, тим самим завершивши судову тяжбу.
- Болтон є відомим критиком Трампа. Зокрема, він неодноразово дорікав президенту США через його політику щодо російсько-української війни.
- 16 серпня ексрадник американського президента заявив, що після зустрічі на Алясці Путін досяг ключової мети у відновленні відносин, тоді як Трамп отримав лише перспективу подальших розмов.
