ФБР провело обыск у бывшего советника Трампа и его критика Джона Болтона – Fox News
Федеральное бюро расследований США провело обыск в доме и офисе бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, который неоднократно высказывал критические замечания в адрес нынешнего главы страны. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники в государственных органах.
Обыски прошли одновременно в доме Болтона в Бетесде, штат Мэриленд, и в его офисе в Вашингтоне, округ Колумбия. Бывший советник присутствовал во время обыска в офисе.
По данным собеседника телеканала, федеральные агенты искали потенциально секретные документы, которые, по мнению следствия, могут находиться у Болтона.
Болтон занимал должность советника президента США с 2018 по 2019 год.
В 2020 году он опубликовал мемуары "Комната, где это произошло" о работе Белого дома во время первого президентства действующего главы Америки.
Администрация Трампа утверждала, что мемуары содержат секретные материалы, и пыталась заблокировать их публикацию через суд. В частности, сообщалось, что в книге упоминаются данные о методах и источниках американской разведки, обсуждения внешней политики и разговоры с иностранными лидерами.
Известно, что в мемуарах есть эпизод, где рассказывается о том, что Трамп якобы умолял главу Китая Си Цзиньпина помочь ему переизбраться на второй срок.
В конце концов, федеральный суд разрешил публикацию книги.
В июне 2021 года администрация 46-го президента США Джо Байдена отказалась от уголовного расследования и гражданского иска против Болтона в связи с его мемуарами, тем самым завершив судебный процесс.
- Болтон является известным критиком Трампа. В частности, он неоднократно упрекал президента США в связи с его политикой в отношении российско-украинской войны.
- 16 августа бывший советник американского президента заявил, что после встречи на Аляске Путин достиг ключевой цели по восстановлению отношений, в то время как Трамп получил лишь перспективу дальнейших переговоров.
