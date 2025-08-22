ФБР провело обыск у бывшего советника Трампа и его критика Джона Болтона – Fox News

Джон Болтон (Фото: EPA)

Федеральное бюро расследований США провело обыск в доме и офисе бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, который неоднократно высказывал критические замечания в адрес нынешнего главы страны. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники в государственных органах.

Обыски прошли одновременно в доме Болтона в Бетесде, штат Мэриленд, и в его офисе в Вашингтоне, округ Колумбия. Бывший советник присутствовал во время обыска в офисе.

По данным собеседника телеканала, федеральные агенты искали потенциально секретные документы, которые, по мнению следствия, могут находиться у Болтона.

Болтон занимал должность советника президента США с 2018 по 2019 год.

В 2020 году он опубликовал мемуары "Комната, где это произошло" о работе Белого дома во время первого президентства действующего главы Америки.

Администрация Трампа утверждала, что мемуары содержат секретные материалы, и пыталась заблокировать их публикацию через суд. В частности, сообщалось, что в книге упоминаются данные о методах и источниках американской разведки, обсуждения внешней политики и разговоры с иностранными лидерами.

Известно, что в мемуарах есть эпизод, где рассказывается о том, что Трамп якобы умолял главу Китая Си Цзиньпина помочь ему переизбраться на второй срок.

В конце концов, федеральный суд разрешил публикацию книги.

В июне 2021 года администрация 46-го президента США Джо Байдена отказалась от уголовного расследования и гражданского иска против Болтона в связи с его мемуарами, тем самым завершив судебный процесс.