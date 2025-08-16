Экс-советник Белого дома о встрече на Аляске: Трамп не проиграл, но Путин явно выиграл

По мнению бывшего советника, Путин избежал введения новых санкций и не получил никаких требований о прекращении огня

Джон Болтон (Фото: EPA)

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что после встречи на Аляске российский диктатор Владимир Путин достиг ключевой цели по восстановлению отношений, тогда как руководитель Штатов Дональд Трамп получил лишь перспективу дальнейших разговоров. Такое мнение экс-советник высказал в эфире CNN.

По его словам, американский президент вышел из саммита без конкретных достижений, кроме договоренности о возможных следующих встречах.

Зато Путин, по его мнению, "прошел долгий путь к восстановлению отношений, что всегда было его ключевой целью".

"Трамп не проиграл, но Путин явно выиграл", – заявил Болтон.

По мнению бывшего советника, Путин избежал введения новых санкций, не получил никаких требований о прекращении огня, а следующая встреча не была определена.

"До этой пресс-конференции (президенту Владимиру) Зеленскому ничего этого не говорили. Это еще далеко не конец, но я бы сказал, что Путин достиг большей части того, чего хотел. Трамп достиг очень мало", – заявил Болтон.