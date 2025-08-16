Ексрадник Білого дому про зустріч на Алясці: Трамп не програв, але Путін явно виграв

На думку колишнього радника, Путін уникнув запровадження нових санкцій та не отримав ніяких вимог щодо припинення вогню

Джон Болтон (Фото: EPA)

Колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що після зустрічі на Алясці російський диктатор Володимир Путін досяг ключової мети щодо відновлення відносин, тоді як керівник Штатів Дональд Трамп отримав лише перспективу подальших розмов. Таку думку ексрадник висловив у ефірі CNN.

За його словами, американський президент вийшов із саміту без конкретних досягнень, окрім домовленості про можливі наступні зустрічі.

Натомість Путін, на його думку, "пройшов довгий шлях до відновлення відносин, що завжди було його ключовою метою".

"Трамп не програв, але Путін явно виграв", – заявив Болтон.

На думку колишнього радника, Путін уникнув запровадження нових санкцій, не отримав ніяких вимог щодо припинення вогню, а наступну зустріч не було визначено.

"До цієї пресконференції (президенту Володимиру) Зеленському нічого цього не говорили. Це ще далеко не кінець, але я б сказав, що Путін досяг більшої частини того, чого хотів. Трамп досяг дуже мало", – заявив Болтон.