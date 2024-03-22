"Фільтраційні заходи посиляться". В ГУР розповіли, як українці в окупації можуть захистити себе

Юсов заявив, що після псевдовиборів українців в окупації може очікувати посилення фільтраційних заходів

Андрій Юсов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Ворог розглядає населення окупованих територій як ворожі елементи, і ситуація там складна, водночас окупанти обмежують виїзд українців з окупації. Про це розповів у коментарі для LIGA.net представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, коментуючи наслідки путінських "виборів" на тимчасово окупованих територіях України.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Юсов заявив, що, окрім примусової мобілізації, українців може очікувати посилення фільтраційних заходів.

"По суті йдеться про масове порушення громадянських прав і свобод. І, звичайно, утиски економічного характеру, які пов'язані, зокрема, із підприємницькою діяльністю і майновими правами", – зазначив представник ГУР.

Щодо того, як українці на окупованих територіях можуть захистити себе, Юсов констатує, що єдиний вихід – за можливості виїжджати з ТОТ. Однак і можливості виїзду українців з окупації росіяни також намагаються максимально обмежувати, зазначив представник ГУР.

"Росіяни розглядають людей на окупованих територіях як ворожі елементи. Ситуація там справді складна", – резюмував він.

14 березня 2024 року Міністерство закордонних справ та парламент закликали міжнародну спільноту не визнавати так звані вибори.

У МЗС звернулися до громадян України з рекомендацією не брати участі у псевдовиборах на ТОТ.

16 березня генеральний секретар ООН Гутерреш та понад 50 країн-членів ООН засудили "вибори" російського президента, які проводяться РФ на окупованих територіях України.

Читайте також: "Росія дуже хоче використати українців". Що зміниться в окупації після "виборів Путіна"