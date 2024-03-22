"Фільтраційні заходи посиляться". В ГУР розповіли, як українці в окупації можуть захистити себе
Ворог розглядає населення окупованих територій як ворожі елементи, і ситуація там складна, водночас окупанти обмежують виїзд українців з окупації. Про це розповів у коментарі для LIGA.net представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, коментуючи наслідки путінських "виборів" на тимчасово окупованих територіях України.
Юсов заявив, що, окрім примусової мобілізації, українців може очікувати посилення фільтраційних заходів.
"По суті йдеться про масове порушення громадянських прав і свобод. І, звичайно, утиски економічного характеру, які пов'язані, зокрема, із підприємницькою діяльністю і майновими правами", – зазначив представник ГУР.
Щодо того, як українці на окупованих територіях можуть захистити себе, Юсов констатує, що єдиний вихід – за можливості виїжджати з ТОТ. Однак і можливості виїзду українців з окупації росіяни також намагаються максимально обмежувати, зазначив представник ГУР.
"Росіяни розглядають людей на окупованих територіях як ворожі елементи. Ситуація там справді складна", – резюмував він.
- 14 березня 2024 року Міністерство закордонних справ та парламент закликали міжнародну спільноту не визнавати так звані вибори.
- У МЗС звернулися до громадян України з рекомендацією не брати участі у псевдовиборах на ТОТ.
- 16 березня генеральний секретар ООН Гутерреш та понад 50 країн-членів ООН засудили "вибори" російського президента, які проводяться РФ на окупованих територіях України.
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