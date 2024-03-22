"Фильтрация усилятся". В ГУР рассказали, как украинцы в оккупации могут защитить себя

Юсов заявил, что после псевдовыборов украинцев в оккупации может ожидать усиление фильтрационных мер

Андрей Юсов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Враг рассматривает население оккупированных территорий как враждебные элементы, и ситуация там сложная, при этом оккупанты ограничивают выезд украинцев из оккупации. Об этом рассказал в комментарии для LIGA.net представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов, комментируя последствия путинских "выборов" на временно оккупированных территориях Украины.

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Юсов заявил, что кроме принудительной мобилизации украинцев может ожидать усиления фильтрационных мер.

"По сути речь идет о массовом нарушении гражданских прав и свобод. И, конечно, притеснения экономического характера, которые связаны, в частности, с предпринимательской деятельностью и имущественными правами", – отметил представитель ГУР.

По поводу того, как украинцы на оккупированных территориях могут защитить себя, Юсов констатирует, что единственный выход – по возможности выезжать из ВОТ. Однако и возможности выезда украинцев из оккупации россияне тоже пытаются максимально ограничивать, отметил представитель ГУР.

"Россияне рассматривают людей на оккупированных территориях как враждебные элементы. Ситуация там действительно сложная", – резюмировал он.

14 марта 2024 года Министерство иностранных дел и парламент призвали международное сообщество не признавать так называемые выборы.

В МИД обратились к гражданам Украины с рекомендацией не участвовать в псевдовыборах на ВОТ.

16 марта генеральный секретарь ООН Гутерреш и более 50 стран-членов ООН осудили "выборы" российского президента, проводимые РФ на оккупированных территориях Украины.

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