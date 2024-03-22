"Фильтрация усилятся". В ГУР рассказали, как украинцы в оккупации могут защитить себя
Враг рассматривает население оккупированных территорий как враждебные элементы, и ситуация там сложная, при этом оккупанты ограничивают выезд украинцев из оккупации. Об этом рассказал в комментарии для LIGA.net представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов, комментируя последствия путинских "выборов" на временно оккупированных территориях Украины.
Юсов заявил, что кроме принудительной мобилизации украинцев может ожидать усиления фильтрационных мер.
"По сути речь идет о массовом нарушении гражданских прав и свобод. И, конечно, притеснения экономического характера, которые связаны, в частности, с предпринимательской деятельностью и имущественными правами", – отметил представитель ГУР.
По поводу того, как украинцы на оккупированных территориях могут защитить себя, Юсов констатирует, что единственный выход – по возможности выезжать из ВОТ. Однако и возможности выезда украинцев из оккупации россияне тоже пытаются максимально ограничивать, отметил представитель ГУР.
"Россияне рассматривают людей на оккупированных территориях как враждебные элементы. Ситуация там действительно сложная", – резюмировал он.
- 14 марта 2024 года Министерство иностранных дел и парламент призвали международное сообщество не признавать так называемые выборы.
- В МИД обратились к гражданам Украины с рекомендацией не участвовать в псевдовыборах на ВОТ.
- 16 марта генеральный секретарь ООН Гутерреш и более 50 стран-членов ООН осудили "выборы" российского президента, проводимые РФ на оккупированных территориях Украины.
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