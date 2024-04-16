Фінляндія проведе спільні навчання з військовими НАТО

У них візьмуть участь військові з Німеччини, США, Великої Британії та інших країн

Військові навчання (Фото: Сухопутні сили Фінляндії)

Цієї весни Фінляндія проведе низку військових навчань за участі військовослужбовців держав НАТО. Про це повідомила пресслужба Сухопутних сил країни.

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За інформацією відомства, в межах навчань планують підготувати 20 000 солдатів.

З 26 квітня до 14 травня на полігоні в Ніінісало під керівництвом бронетанкової бригади пройдуть навчання "Стріла-24". У них візьмуть участь близько 2600 осіб, з них 300 військовослужбовців з Великої Британії, Латвії та Естонії.

У відомстві зазначили, що під час навчань відпрацьовуватимуть не тільки дії механізованих військ коаліції, а й спільні операції за підтримки з повітря. Зокрема, у навчаннях будуть залучені гелікоптери AH-64 Apache.

З 14 до 23 травня в Лохтаї пройдуть навчання протиповітряної оборони Adex 1/24. У них візьмуть участь 1700 військовослужбовців. Близько половини учасників – призовники. Від НАТО з боку Німеччини візьмуть участь близько 250 солдатів.

З 27 до 31 травня у Роваярві пройдуть міжнародні бойові навчання "Північний ліс-24". У них візьмуть участь близько 4500 фінських, 2000 американських і 400 норвезьких солдатів.

Також протягом весни на території Фінляндії заплановані навчання Saber 1/24, Repo 24, Lightning Strike 24. Щодо участі військовослужбовців інших країн не повідомляється.

4 квітня 2023 року Фінляндія офіційно стала членом НАТО. Її заявку схвалили міністри закордонних справ країн-членів Альянсу у Брюсселі.

У березні 2024 року на півночі Фінляндії, Швеції й Норвегії пройшли масштабні військові навчання країн НАТО Nordic Response 24.

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