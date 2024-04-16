Финляндия проведет совместные учения с военными НАТО

В них примут участие военные из Германии, США, Великобритании и других стран

Военные учения (Фото: Сухопутные силы Финляндии)

Этой весной Финляндия проведет ряд военных учений с участием военнослужащих государств НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных сил страны.

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По информации ведомства, в рамках учений планируют подготовить 20 000 солдат.

С 26 апреля по 14 мая на полигоне в Ниинисало под руководством бронетанковой бригады пройдут учения "Стрела-24". В них примут участие около 2600 человек, из них 300 военнослужащих из Великобритании, Латвии и Эстонии.

В ведомстве отметили, что во время учений будут отрабатываться не только действия механизированных войск коалиции, но и совместные операции по поддержке с воздуха. В частности, в учениях будут задействованы вертолеты AH-64 Apache.

С 14 по 23 мая в Лохтае пройдут учения противовоздушной обороны Adex 1/24. В них примут участие 1700 военнослужащих. Около половины участников – призывники. От НАТО со стороны Германии примут участие около 250 солдат.

С 27 по 31 мая в Роваярве пройдут международные боевые учения "Северный лес-24". В них примут участие около 4500 финских, 2000 американских и 400 норвежских солдат.

Также весной на территории Финляндии запланированы учения Saber 1/24, Repo 24, Lightning Strike 24. Об участии военнослужащих других стран не сообщается.

4 апреля 2023 года Финляндия официально стала членом НАТО. Ее заявку одобрили министры иностранных дел стран-членов Альянса в Брюсселе.

В марте 2024 года на севере Финляндии, Швеции и Норвегии прошли масштабные военные учения стран НАТО Nordic Response 24.

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