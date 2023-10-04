FT пише, що Макрон і Шольц не ладнають. "Відсутність хімії" нібито заважає допомозі Україні

Видання Financial Times написало , що канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Емманюель Макрон нібито "не ладнають між собою", що уповільнює ухвалення рішень на рівні Європейського союзу, зокрема, допомогу Україні.

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Журналісти заявляють, що відсутність консенсусу між Парижем та Берліном призводить до затримок у вирішенні багатьох питань – від фінансування України до внутрішніх проблем ЄС.

За словами чиновників європейських держав, глухий кут у переговорах щодо низки пріоритетних питань "налякав Брюссель та інші столиці ЄС, а також продемонстрував складність прийняття рішень без погодження між Парижем і Берліном".

"Відсутність особистої хімії між Шольцем та Макроном не допомагає. Схоже, вони просто не ладнають. І це в основі всього", — сказав один із учасників нещодавніх переговорів між двома лідерами.

Наголошується, що напруженість між країнами зберігається вже понад рік.



"Їм двом просто потрібно сісти разом в одній кімнаті і все обговорити. Без цього для інших безглуздо намагатися знайти консенсус. Ви не зможете досягти мети, якщо вони обоє не бачать загальної картини", — заявили високопосадовці ЄС.

23 червня 2022 року Україна та Молдова отримали статус кандидата в ЄС.

Єврокомісія надала план дій, який потрібно виконати для початку переговорів щодо вступу до ЄС. Від України чекають низку реформ, у тому числі антикорупційних.

Україна розраховує, що зможе стати членом Євросоюзу найближчими роками.

Підтримка вступу до ЄС серед українців зараз перебуває на рекордно високому рівні.

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