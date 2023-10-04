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FT пише, що Макрон і Шольц не ладнають. "Відсутність хімії" нібито заважає допомозі Україні

Этот материал также доступен на русском
04.10.2023, 09:29
FT пише, що Макрон і Шольц не ладнають.
Емманюель Макрон та Олаф Шольц (Фото: EPA)

Видання Financial Times написало , що канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Емманюель Макрон нібито "не ладнають між собою", що уповільнює ухвалення рішень на рівні Європейського союзу, зокрема, допомогу Україні.

Журналісти заявляють, що відсутність консенсусу між Парижем та Берліном призводить до затримок у вирішенні багатьох питань – від фінансування України до внутрішніх проблем ЄС.
За словами чиновників європейських держав, глухий кут у переговорах щодо низки пріоритетних питань "налякав Брюссель та інші столиці ЄС, а також продемонстрував складність прийняття рішень без погодження між Парижем і Берліном".
"Відсутність особистої хімії між Шольцем та Макроном не допомагає. Схоже, вони просто не ладнають. І це в основі всього", — сказав один із учасників нещодавніх переговорів між двома лідерами.
Наголошується, що напруженість між країнами зберігається вже понад рік.

"Їм двом просто потрібно сісти разом в одній кімнаті і все обговорити. Без цього для інших безглуздо намагатися знайти консенсус. Ви не зможете досягти мети, якщо вони обоє не бачать загальної картини", — заявили високопосадовці ЄС.

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Дмитро Гриниченко
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війнаєвросоюзНімеччинаЕмманюель Макронвійськова допомогаолаф шольцФранція
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