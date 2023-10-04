FT пишет, что Макрон и Шольц не ладят. "Отсутствие химии" якобы мешает помощи Украине
04.10.2023, 09:29
Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц (Фото: EPA)
Издание Financial Times написало, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон якобы "не ладят между собой", что замедляет принятие решений на уровне Европейского союза, в частности, помощь Украине.
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Журналисты заявляют, что отсутствие консенсуса между Парижем и Берлином приводит к задержкам в решении многих вопросов — от финансирования Украины до внутренних проблем ЕС.
По словам чиновников европейских государств, тупик в переговорах по ряду приоритетных вопрсов "напугал Брюссель и другие столицы ЕС, а также продемонстрировал сложность принятия решений без согласования между Парижем и Берлином".
"Отсутствие личной химии между Шольцом и Макроном не помогает. Похоже, они просто не ладят. И это в основе всего", — сказал один из участников недавних переговоров между двумя лидерами.
Отмечается, что напряженность между странами сохраняется уже больше года.
"Им двоим просто нужно сесть вместе в одной комнате и все обсудить. В отсутствие этого для остальных бессмысленно пытаться найти консенсус. Вы не сможете добиться цели, если они оба не видят общей картины", — заявили высокопоставленные чиновники ЕС.
"Им двоим просто нужно сесть вместе в одной комнате и все обсудить. В отсутствие этого для остальных бессмысленно пытаться найти консенсус. Вы не сможете добиться цели, если они оба не видят общей картины", — заявили высокопоставленные чиновники ЕС.
- 23 июня 2022 года Украина и Молдова получили статус кандидата в ЕС.
- Еврокомиссия предоставила план действий, который нужно выполнить для начала переговоров по вступлению в ЕС. От Украины ждут ряда реформ, в том числе антикоррупционных.
- Украина рассчитывает, что сможет стать членом Евросоюза в ближайшие годы.
- Поддержка вступления в ЕС среди украинцев сейчас находится на рекордно высоком уровне.
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