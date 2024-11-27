FT: У Китаї вже третій глава Міноборони перебуває під слідством через корупцію
Міністр оборони Китаю адмірал Дон Цзюнь перебуває під слідством через корупційний скандал. Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на слова нинішніх та колишніх офіційних осіб США, знайомих із ситуацією.
Дон Цзюнь був призначений головою Міноборони в грудні 2023 року після того, як його попередника генерала Лі Шанфу було звільнено за корупцію через сім місяців на посаді.
Перед цим відомство очолював з 2018 до 2023 року генерал Вей Фенхе, який теж перебував під слідством за корупцію, але вже після звільнення.
Таким чином, нинішній глава Міноборони Китаю вже третій поспіль чи колишній міністр оборони, якого підозрюють у корупції, зазначає FT.
За словами анонімних американських чиновників, хвилю розслідувань ініціював президент Китаю Сі Цзіньпін. Поки що не зрозуміло, у чому саме підозрюють нинішнього главу Міноборони.
Крім звільнення попередніх міністрів оборони Китаю, раніше посади позбулися два офіцери, які очолювали ракетні війська та займалися ядерною програмою Китаю.
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