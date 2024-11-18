У МЗС Німеччини обіцяють Китаю наслідки через ймовірне постачання дронів до Росії
Анналена Бербок (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прокоментувала інформацію про можливі постачання дронів Китаєм до Росії. За її словами, мають бути наслідки, передає Bild.

"Це повинне мати і матиме наслідки", – заявила вона у кулуарах зустрічі ЄС у Брюсселі.

Зазначається, що німецький уряд припускає, що Китай надає Росії військову допомогу. Зокрема, може йтися про постачання дронів. За словами Бербок, "агресивна війна" російського диктатора Володимира Путіна проти України також була атакою на свободу в Європі.

За інформацією Politico, у Китаї є завод, який виробляє дрони для Росії. За інформацією неназваних європейських чиновників, це питання стане головним пунктом порядку денного зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

У Китаї ж звинувачення відкидають, повідомляє tagesschau. Представник МЗС Лінь Цзянь заявив, що країна ніколи не надавала сторонам конфлікту летальної зброї.

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