У МЗС Німеччини обіцяють Китаю наслідки через ймовірне постачання дронів до Росії

Німецький уряд не виключає військової співпраці між Китаєм та Росією

Анналена Бербок (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прокоментувала інформацію про можливі постачання дронів Китаєм до Росії. За її словами, мають бути наслідки, передає Bild.

"Це повинне мати і матиме наслідки", – заявила вона у кулуарах зустрічі ЄС у Брюсселі.

Зазначається, що німецький уряд припускає, що Китай надає Росії військову допомогу. Зокрема, може йтися про постачання дронів. За словами Бербок, "агресивна війна" російського диктатора Володимира Путіна проти України також була атакою на свободу в Європі.

За інформацією Politico, у Китаї є завод, який виробляє дрони для Росії. За інформацією неназваних європейських чиновників, це питання стане головним пунктом порядку денного зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

У Китаї ж звинувачення відкидають, повідомляє tagesschau. Представник МЗС Лінь Цзянь заявив, що країна ніколи не надавала сторонам конфлікту летальної зброї.

28 вересня The Times повідомило, що НАТО має докази постачання до Росії зброї від китайських компаній.

21 жовтня Китай запровадив контроль за експортом товарів подвійного призначення на тлі посилення санкцій США за допомогу Росії.

26 жовтня повідомлялося, що Китай запровадить обмеження щодо постачання дронів до Росії з 1 грудня 2024 року.

12 листопада Китай не засудив військову співпрацю КНДР та Росії. У країні заявили, що це не їхня справа.