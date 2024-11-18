В МИД Германии обещают Китаю последствия из-за вероятных поставок дронов в Россию
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала информацию о вероятных поставках дронов Китаем в Россию. По ее словам, должны быть последствия, передает Bild.
"Это должно и будет иметь последствия", – заявила она в кулуарах встречи ЕС в Брюсселе.
Отмечается, что немецкое правительство предполагает, что Китай оказывает России военную помощь. В частности, речь может идти о поставках дронов. По словам Бербок, "агрессивная война" российского диктатора Владимира Путина против Украины также была атакой и на свободу в Европе.
По информации Politico, в Китае есть завод, который производит дроны для России. По информации неназванных европейских чиновников, этот вопрос станет главным пунктом повестки дня встречи министров иностранных дел ЕС.
В Китае же обвинения отвергают, передает tagesschau. Представитель МИД Линь Цзянь заявил, что страна никогда не предоставляла сторонам конфликта летальное оружие.
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