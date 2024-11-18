В МИД Германии обещают Китаю последствия из-за вероятных поставок дронов в Россию

Немецкое правительство не исключает военного сотрудничества между Китаем и Россией

Анналена Бербок (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала информацию о вероятных поставках дронов Китаем в Россию. По ее словам, должны быть последствия, передает Bild.

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"Это должно и будет иметь последствия", – заявила она в кулуарах встречи ЕС в Брюсселе.

Отмечается, что немецкое правительство предполагает, что Китай оказывает России военную помощь. В частности, речь может идти о поставках дронов. По словам Бербок, "агрессивная война" российского диктатора Владимира Путина против Украины также была атакой и на свободу в Европе.

По информации Politico, в Китае есть завод, который производит дроны для России. По информации неназванных европейских чиновников, этот вопрос станет главным пунктом повестки дня встречи министров иностранных дел ЕС.

В Китае же обвинения отвергают, передает tagesschau. Представитель МИД Линь Цзянь заявил, что страна никогда не предоставляла сторонам конфликта летальное оружие.

28 сентября The Times сообщило, что НАТО имеет доказательства поставки в Россию оружия от китайских компаний.

21 октября Китай ввел контроль за экспортом товаров двойного назначения на фоне ужесточения санкций США за помощь России.

26 октября сообщалось, что Китай введет ограничения по поставкам дронов в Россию с 1 декабря 2024 года.

12 ноября Китай не осудил военное сотрудничество КНДР и России. В стране заявили, что это не их дело.