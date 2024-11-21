В Україні почав роботу новопризначений посол Китаю

Він замінив Фань Сяньжуна, який був на посаді понад чотирьох років

Ма Шенкунь (Фото: МЗС)

У четвер, 21 листопада, заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс прийняв копії вірчих грамот у новопризначеного посла Китаю в Україні Ма Шенкуня. Про це повідомила пресслужба зовнішньополітичного відомства.

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Євген Перебийніс привітав китайського високопосадовця з початком його дипломатичної місії в Україні та вказав на позитивну динаміку активізації українсько-китайського політичного діалогу у цьому році.

Крім цього, сторони обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, зокрема у контексті використання значного потенціалу торговельно-економічної співпраці між Києвом та Пекіном, а також взаємодії двох країн у багатосторонніх форматах.

Ма Шенкунь замінив колишнього посла Фань Сяньжуна, який був на посаді з лютого 2020 року.

Раніше Ма обіймав посаду заступника генерального директора департаменту контролю над озброєннями в китайському МЗС. Відомо, що цей відділ відповідає за розробку політики з питань роззброєння, нерозповсюдження, експортного контролю зброї та глобальної й регіональної безпеки. Також він організовує переговори щодо міжнародних договорів і угод.

Видання Global Times повідомило, що на новій посаді Ма пообіцяв сприяти співпраці, та висловив упевненість у зміцненні двосторонніх зв'язків.

Фото: МЗС

Фото: МЗС

28 вересня 2024 року The Times повідомило, що НАТО має докази постачання до Росії зброї від китайських компаній.

2 жовтня в Китаї заявили, що підтримуватимуть "мир і справедливість у світі" разом із Росією та Путіним.