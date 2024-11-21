В Украине начал работу новоназначенный посол Китая

Он заменил Фань Сяньжуна, который занимал должность более четырех лет

Ма Шенкунь (Фото: МИД)

В четверг, 21 ноября, заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис принял копии верительных грамот у новоназначенного посла Китая в Украине Ма Шенкуня. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Евгений Перебийнис поздравил китайского чиновника с началом его дипломатической миссии в Украине и отметил позитивную динамику активизации украинско-китайского политического диалога в этом году.

Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в частности в контексте использования значительного потенциала торгово-экономического сотрудничества между Киевом и Пекином, а также взаимодействия двух стран в многосторонних форматах.

Ма Шенкунь заменил бывшего посла Фань Сяньжуна, занимавшего должность с февраля 2020 года.

Ранее Ма занимал должность заместителя генерального директора департамента по контролю над вооружениями в китайском МИД. Известно, что этот отдел отвечает за разработку политики по разоружению, нераспространению, экспортному контролю оружия, глобальной и региональной безопасности. Также он организует переговоры по международным договорам и соглашениям.

Издание Global Times сообщило, что на новой должности Ма пообещал содействовать сотрудничеству и выразил уверенность в укреплении двусторонних связей.

Фото: МИД

Фото: МИД

28 сентября 2024 года The Times сообщило, что НАТО имеет доказательства поставки в Россию оружия от китайских компаний.

2 октября в Китае заявили, что будут поддерживать "мир и справедливость в мире" вместе с Россией и Путиным.