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Генерал Міллі думає, що північнокорейські снаряди не сильно допоможуть Росії на фронті

Этот материал также доступен на русском
17.09.2023, 08:13
Генерал Міллі думає, що північнокорейські снаряди не сильно допоможуть Росії на фронті - Фото
Марк Міллі (Фото: ЕРА)

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі скептично ставиться до значущості потенційно поставлених Росії Північною Кореєю артилерійських снарядів. На його думку, це не сильно вплине на фронт, цитує Associated Press.

Міллі вважає, що нещодавня зустріч північнокорейського та російського диктаторів Кім Чен Ина та Володимира Путіна, можливо, все ж таки підштовхне Пхеньян до передання Москві 152-мм боєприпасів радянських часів.

Водночас поки не зрозуміло, про яку кількість і терміни постачання може йтися.

Відповідаючи на запитання, чи матиме це значення на полі бою, американський генерал сказав: "Я скептично до цього ставлюся".

Він додав, що не хоче надто применшувати роль військової допомоги з боку Північної Кореї, однак сумнівається, "що вона стане вирішальною".

Таку саму думку нещодавно висловили у Головному управлінні розвідки. За словами Андрія Юсова, Кім таки "щось дасть" Путіну за підсумками їхньої зустрічі, проте на ситуацію на фронті це сильно не вплине.

  • 2 листопада 2023 року в Білому домі заявили, що КНДР таємно постачає Росії снаряди. Пхеньян це заперечує, радить "заткнутися" США.
  • 11 вересня Кім виїхав на своєму бронепоїзді у напрямку Росії. Там він зустрівся з Путіним на космодромі "Східний".

Читайте також: Буданов: Північна Корея вже півтора місяця передає Росії снаряди та ракети для "Градів"

Мілана Головань
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