Кім Чен Ин може дати озброєння Путіну. Але суттєво Росії це не допоможе — розвідка
13.09.2023, 13:34
Кім Чен Ин та Володимир Путін (Фото: EPA)
У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин може надати Росії військову допомогу. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов у коментарі LIGA.net.
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На запитання про те, чи передасть КНДР снаряди Росії після переговорів диктатора Володимира Путіна та Кіма, Юсов відповів: "Щось дасть".
Водночас він зазначив, що суттєво на ситуацію на фронті це не вплине.
Ще у вересні 2022 року NYT повідомляла, що Росія закуповує снаряди у КНДР.
Пхеньян це заперечує, радить "заткнутися" США.
2 листопада в Білому домі заявили, що КНДР таємно постачає Росії снаряди.
- Раніше, в липні 2023-го, глава військового відомства РФ Шойгу побував у КНДР, де зустрівся з колегою, а також з диктатором Кім Чен Ином.
- Ймовірно, їздив за снарядами.
- Північнокорейська пропаганда заявила після цього, що Шойгу нібито сказав, що армія КНДР "стала найсильнішою у світі".
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