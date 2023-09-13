Кім Чен Ин може дати озброєння Путіну. Але суттєво Росії це не допоможе — розвідка

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин може надати Росії військову допомогу. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов у коментарі LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

На запитання про те, чи передасть КНДР снаряди Росії після переговорів диктатора Володимира Путіна та Кіма, Юсов відповів: "Щось дасть".

Водночас він зазначив, що суттєво на ситуацію на фронті це не вплине.

Ще у вересні 2022 року NYT повідомляла, що Росія закуповує снаряди у КНДР.

Пхеньян це заперечує, радить "заткнутися" США.

2 листопада в Білому домі заявили, що КНДР таємно постачає Росії снаряди.

Читайте також: Снаряди – не головний ризик. Як Північна Корея може допомогти Росії

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.