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Кім Чен Ин може дати озброєння Путіну. Але суттєво Росії це не допоможе — розвідка

Этот материал также доступен на русском
13.09.2023, 13:34
Кім Чен Ин може дати озброєння Путіну. Але суттєво Росії це не допоможе — розвідка - Фото
Кім Чен Ин та Володимир Путін (Фото: EPA)

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин може надати Росії військову допомогу. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов у коментарі LIGA.net.

На запитання про те, чи передасть КНДР снаряди Росії після переговорів диктатора Володимира Путіна та Кіма, Юсов відповів: "Щось дасть".

Водночас він зазначив, що суттєво на ситуацію на фронті це не вплине.

Ще у вересні 2022 року NYT повідомляла, що Росія закуповує снаряди у КНДР.

Пхеньян це заперечує, радить "заткнутися" США.

2 листопада в Білому домі заявили, що КНДР таємно постачає Росії снаряди.

Читайте також: Снаряди – не головний ризик. Як Північна Корея може допомогти Росії

Дмитро Гриниченко
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війнаволодимир путінвійськова допомогаКім Чен ИнПівнічна Корея
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