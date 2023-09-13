Ким Чен Ын может дать вооружения Путину. Но существенно России это не поможет — разведка

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын может предоставить России военную помощь. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии LIGA.net.

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На вопрос о том, передаст ли КНДР снаряды России после переговоров диктатора Владимира Путина и Кима, Юсов ответил: "Что-то даст".

Одновременно он отметил, что существенно на ситуацию на фронте это не повлияет.

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