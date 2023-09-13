Ким Чен Ын может дать вооружения Путину. Но существенно России это не поможет — разведка
13.09.2023, 13:34
Ким Чен Ын и Владимир Путин (Фото: EPA)
В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын может предоставить России военную помощь. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии LIGA.net.
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На вопрос о том, передаст ли КНДР снаряды России после переговоров диктатора Владимира Путина и Кима, Юсов ответил: "Что-то даст".
Одновременно он отметил, что существенно на ситуацию на фронте это не повлияет.
Еще в сентябре 2022 года NYT сообщала, что Россия закупает снаряды у КНДР.
Пхеньян это отрицает, советует "заткнуться" США.
2 ноября в Белом доме заявили, что КНДР тайно снабжает Россию снарядами.
- Ранее, в июле 2023 года, глава военного ведомства РФ Шойгу побывал в КНДР, где встретился с коллегой, а также с диктатором Ким Чен Ыном.
- Вероятно, ездил за снарядами.
- Северокорейская пропаганда заявила после этого, что Шойгу якобы сказал, что армия КНДР "стала сильнейшей в мире".
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