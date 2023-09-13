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Ким Чен Ын может дать вооружения Путину. Но существенно России это не поможет — разведка

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2023, 13:34
Ким Чен Ын может дать вооружения Путину. Но существенно России это не поможет — разведка - Фото
Ким Чен Ын и Владимир Путин (Фото: EPA)

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын может предоставить России военную помощь. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии LIGA.net.

На вопрос о том, передаст ли КНДР снаряды России после переговоров диктатора Владимира Путина и Кима, Юсов ответил: "Что-то даст".
Одновременно он отметил, что существенно на ситуацию на фронте это не повлияет. 

Еще в сентябре 2022 года NYT сообщала, что Россия закупает снаряды у КНДР.

Пхеньян это отрицает, советует "заткнуться" США.

2 ноября в Белом доме заявили, что КНДР тайно снабжает Россию снарядами.

Читайте также: Снаряды – не главный риск. Как Северная Корея может помочь России

Дмитрий Гриниченко
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