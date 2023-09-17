Генерал Милли считает, что северокорейские снаряды не сильно помогут России на фронте

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли скептически относится к значимости потенциально поставленных России Северной Кореей артиллерийских снарядов. По его мнению, это не сильно повлияет на фронт, цитирует Associated Press.

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Милли считает, что недавняя встреча северокорейского и российского диктаторов Ким Чен Ына и Владимира Путина, возможно, все же подтолкнет Пхеньян к передаче Москве 152-мм боеприпасов советских времен.

В то же время пока не ясно, о каком количестве и сроках поставки может идти речь.

Отвечая на вопрос, будет ли это иметь значение на поле боя, американский генерал сказал: "Я скептически к этому отношусь".

Он добавил, что не хочет приуменьшать роль военной помощи со стороны Северной Кореи, однако сомневается, "что она станет решающей".

Такое же мнение недавно высказали в Главном управлении разведки. По словам Андрея Юсова, Ким таки "что-нибудь даст" Путину по итогам их встречи, однако на ситуацию на фронте это сильно не повлияет.

2 ноября 2023 года в Белом доме заявили, что КНДР тайно поставляет России снаряды. Пхеньян это отрицает, советует "заткнуться" США.

11 сентября Ким выехал на своем бронепоезде в направлении России. Там он встретился с Путиным на космодроме "Восточный".

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