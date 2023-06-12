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На тимчасово окупованих територіях в окупантів почастішали випадки дезертирства – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
12.06.2023, 20:06
На тимчасово окупованих територіях в окупантів почастішали випадки дезертирства – Генштаб - Фото
Окупанти (Фото: EPA)

На тлі успішних бойових дій Сил оборони України та через значні втрати противника в живій силі на тимчасово окупованих територіях збільшилися випадки дезертирства. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Зокрема, у Луганської області збільшилися випадки дезертирства в штурмових підрозділах "шторм-z" російських окупаційних військ, які все частіше самовільно залишають бойові позиції.

Також виявлено дезертирство близько 25 російських окупантів в Маріуполі та Новоазовську через неофіційне припинення відпусток, які були обіцяні окупантам російським військовим керівництвом.

  • 11 червня Генштаб повідомляв, що рядові російські окупанти саботують накази, за це командування переводить їх у штурмові роти та використовує у "м'ясних штурмах". 
  • Окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось 23 бойових зіткнення. В районі міста Мар’їнка відбито 14 ворожих атак. 
Вадим Ребрина
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зведенняГенштабдезертирство
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