На тимчасово окупованих територіях в окупантів почастішали випадки дезертирства – Генштаб

На тлі успішних бойових дій Сил оборони України та через значні втрати противника в живій силі на тимчасово окупованих територіях збільшилися випадки дезертирства. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

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Зокрема, у Луганської області збільшилися випадки дезертирства в штурмових підрозділах "шторм-z" російських окупаційних військ, які все частіше самовільно залишають бойові позиції.

Також виявлено дезертирство близько 25 російських окупантів в Маріуполі та Новоазовську через неофіційне припинення відпусток, які були обіцяні окупантам російським військовим керівництвом.

11 червня Генштаб повідомляв, що рядові російські окупанти саботують накази, за це командування переводить їх у штурмові роти та використовує у "м'ясних штурмах".

Окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось 23 бойових зіткнення. В районі міста Мар’їнка відбито 14 ворожих атак.

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