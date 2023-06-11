Рядові окупанти саботують накази, за це їх кидають на "м'ясні штурми" – Генштаб ЗСУ

Рядові російські окупанти саботують накази, за це командування переводить їх у штурмові роти та використовує у "м'ясних штурмах". Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних Сил України вранці 11 червня.

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Серед російських мобілізованих почастішали випадки невиконання наказів, саботажу, нестатутних взаємин, а також дезертирства.

За даними Генштабу ЗСУ, це відбувається через відсутність юридичної норми щодо кінцевих термінів проходження військової служби за мобілізацією у російській армії, брак значних досягнень на полі бою та поширення панічних настроїв стосовно майбутніх перспектив.

"Для вирішення цих проблем начальник генерального штабу збройних сил РФ ухвалив рішення, згідно з яким командирам з’єднань та військових частин наказано виявляти та відряджати таких осіб до штурмових рот для подальшого використання їх у так званих м’ясних штурмах", – йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

За добу 9 червня Сили оборони знищили 890 російських окупантів, спалили 38 одиниць техніки та 16 артилерійських систем.

10 червня президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступальні оборонні дії продовжуються, але на якій стадії відповісти відмовився. За його словами, всі командувачі Сил оборони "налаштовані позитивно".

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