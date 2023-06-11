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Рядові окупанти саботують накази, за це їх кидають на "м'ясні штурми" – Генштаб ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
11.06.2023, 07:46
Рядові окупанти саботують накази, за це їх кидають на
Мобілізовані в Росії (Фото - скріншот з відео)

Рядові російські окупанти саботують накази, за це командування переводить їх у штурмові роти та використовує у "м'ясних штурмах". Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних Сил України вранці 11 червня.

Серед російських мобілізованих почастішали випадки невиконання наказів, саботажу, нестатутних взаємин, а також дезертирства. 

За даними Генштабу ЗСУ, це відбувається через відсутність юридичної норми щодо кінцевих термінів проходження військової служби за мобілізацією у російській армії, брак значних досягнень на полі бою та поширення панічних настроїв стосовно майбутніх перспектив.

"Для вирішення цих проблем начальник генерального штабу збройних сил РФ  ухвалив рішення, згідно з яким командирам з’єднань та військових частин наказано виявляти та відряджати таких осіб до штурмових рот для подальшого використання їх у так званих м’ясних штурмах", – йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Читайте також: Окупанти зазнають великих втрат, які намагаються приховати – Генштаб

Наталія Медведєва
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війнаГенштаб
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