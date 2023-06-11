Рядові окупанти саботують накази, за це їх кидають на "м'ясні штурми" – Генштаб ЗСУ
Рядові російські окупанти саботують накази, за це командування переводить їх у штурмові роти та використовує у "м'ясних штурмах". Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних Сил України вранці 11 червня.
Серед російських мобілізованих почастішали випадки невиконання наказів, саботажу, нестатутних взаємин, а також дезертирства.
За даними Генштабу ЗСУ, це відбувається через відсутність юридичної норми щодо кінцевих термінів проходження військової служби за мобілізацією у російській армії, брак значних досягнень на полі бою та поширення панічних настроїв стосовно майбутніх перспектив.
"Для вирішення цих проблем начальник генерального штабу збройних сил РФ ухвалив рішення, згідно з яким командирам з’єднань та військових частин наказано виявляти та відряджати таких осіб до штурмових рот для подальшого використання їх у так званих м’ясних штурмах", – йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
- За добу 9 червня Сили оборони знищили 890 російських окупантів, спалили 38 одиниць техніки та 16 артилерійських систем.
- 10 червня президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступальні оборонні дії продовжуються, але на якій стадії відповісти відмовився. За його словами, всі командувачі Сил оборони "налаштовані позитивно".
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