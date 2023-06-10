Втрати Росії: ЗСУ знищили 890 окупантів, спалили 38 одиниць техніки та 16 артсистем

Збройні Сили України знищили 890 російських окупантів, спалили 38 одиниць техніки та 16 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Вранці військові заявляли, що ворог наступає в районі Бахмута, Кремінної, Авдіївки та Мар'їнки, за добу було 34 бойові сутички.

Загальні втрати армії РФ під час великої війни склали:

— особового складу — 214660 (+890),

— танків — 3909 (+8),

— бойових броньованих машин — 7607 (+7),

— артилерійських систем — 3717 (+15),

— РСЗВ — 600 (+1),

— засобів ППО — 362 (+3),

— літаків — 314,

— вертольотів — 299,

— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3263 (+16),

— крилатих ракет — 1176 (+5),

— кораблів/катерів — 18,

— автомобільної техніки та автоцистерн — 6428 (+18),

— спеціальної техніки — 507 (+5).

7 червня у Міноборони повідомили, що на Бахмутському напрямку українські військові перейшли з оборони в наступ, на деяких ділянках просунувшись до 1100 метрів.

Дивіться відео, як бійці ЗСУ влаштували окупантам "мінометне шоу" на Бахмутському напрямку.

Речник ЗСУ Череватий повідомив, що Сили оборони скористалися ротацією росіян у Бахмуті та почали атакувати, за добу воїни просунулися на 1,2 км на деяких ділянках.

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