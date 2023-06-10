Потери России: ВСУ уничтожили 890 оккупантов, сожгли 38 единиц техники и 16 артсистем
Вооруженные Силы Украины уничтожили 890 российских оккупантов, сожгли 38 единиц техники и 16 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что враг наступает в районе Бахмута, Кременной, Авдеевки и Марьинки, за сутки произошло 34 боевых столкновения.
Общие потери армии РФ за время большой войны составили:
— личного состава — 214660 (+890),
— танков — 3909 (+8),
— боевых бронированных машин — 7607 (+7),
— артиллерийских систем — 3717 (+15),
— РСЗО — 600 (+1),
— средств ПВО — 362 (+3),
— самолетов — 314,
— вертолетов — 299,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 3263 (+16),
— крылатых ракет — 1176 (+5),
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 6428 (+18),
— специальная техника — 507 (+5).
- 7 июня в Минобороны сообщили, что на Бахмутском направлении украинские военные перешли из обороны в наступление, на некоторых участках продвинувшись до 1100 метров.
- Смотрите видео, как бойцы ВСУ устроили оккупантам "минометное шоу" на Бахмутском направлении.
- Спикер ВСУ Череватый сообщил, что Силы обороны воспользовались ротацией россиян в Бахмуте и начали атаковать, за сутки воины продвинулись на 1,2 км на некоторых участках.
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