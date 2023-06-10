Генштаб: Под Бахмутом Россия наступает на Часов Яр, атакует у Кременной и Донецка — карта
Российские оккупанты наступают в районе Бахмута, Кременной, Авдеевки и Марьинки, Вооруженные Силы Украины отбивают атаки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Военные заявляют, что за минувшие сутки на Донбассе произошло 34 боевых столкновения. В районе Кременной россияне пытались наступать около Белогоровки и Веселого, украинские воины отбились.
В районе Бахмута враг атаковал в направлении Богдановки (окраина Часового Яра), но безуспешно.
Около Донецка противник неудачно наступал на Северное (район Авдеевки). Силы обороны отбили все атаки в районе Марьинки.
Украинская авиация нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава и два удара по зенитно-ракетным комплексам.
Ракетчики и артиллеристы поразили четыре пункта управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и техники, три склада боеприпасов и пять артиллерийских подразделений на позициях.
- 7 июня в Минобороны сообщили, что на Бахмутском направлении украинские военные перешли из обороны в наступление, на некоторых участках продвинувшись до 1100 метров.
- Смотрите видео, как бойцы ВСУ устроили оккупантам "минометное шоу" на Бахмутском направлении.
- Сегодня спикер ВСУ Череватый сообщил, что Силы обороны воспользовались ротацией россиян в Бахмуте и начали атаковать, за сутки воины продвинулись на 1,2 км на некоторых участках.
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