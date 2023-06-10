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Генштаб: Под Бахмутом Россия наступает на Часов Яр, атакует у Кременной и Донецка — карта

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2023, 07:08
Генштаб: Под Бахмутом Россия наступает на Часов Яр, атакует у Кременной и Донецка — карта - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районе Бахмута, Кременной, Авдеевки и Марьинки, Вооруженные Силы Украины отбивают атаки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что за минувшие сутки на Донбассе произошло 34 боевых столкновения. В районе Кременной россияне пытались наступать около Белогоровки и Веселого, украинские воины отбились.

Фронт в районе Кременной (Карта: Military Land)

В районе Бахмута враг атаковал в направлении Богдановки (окраина Часового Яра), но безуспешно.

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

Около Донецка противник неудачно наступал на Северное (район Авдеевки). Силы обороны отбили все атаки в районе Марьинки.

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

Украинская авиация нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава и два удара по зенитно-ракетным комплексам. 

Ракетчики и артиллеристы поразили четыре пункта управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и техники, три склада боеприпасов и пять артиллерийских подразделений на позициях. 

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Дмитрий Гриниченко
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