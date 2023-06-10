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Генштаб: Під Бахмутом Росія наступає на Часів Яр, атакує біля Кремінної та Донецька — карта

Этот материал также доступен на русском
10.06.2023, 07:08
Генштаб: Під Бахмутом Росія наступає на Часів Яр, атакує біля Кремінної та Донецька — карта - Фото
Артилерія ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районі Бахмута, Кремінної, Авдіївки та Мар'їнки, Збройні Сили України відбивають атаки. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Військові заявляють, що минулої доби на Донбасі сталося 34 бойові зіткнення. У районі Кремінної росіяни намагалися наступати біля Білогорівки та Веселого, українські воїни відбилися.

Фронт у районі Кремінної (Карта: Military Land)

У районі Бахмута ворог атакував у напрямку Богданівки (околиця Часового Яру), але безуспішно.

Фронт у районі Бахмута (Карта: Military Land)

Біля Донецька противник невдало наступав на Сєверне (район Авдіївки). Сили оборони відбили усі атаки у районі Мар'їнки.

Фронт у районі Донецька (Карта: Military Land)

Українська авіація завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу та два удари по зенітно-ракетних комплексах.

Ракетники та артилеристи вразили чотири пункти управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння та техніки, три склади боєприпасів та п'ять артилерійських підрозділів на позиціях.

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Дмитро Гриниченко
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