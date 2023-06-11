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Рядовые оккупанты саботируют приказы, за это их бросают на "мясные штурмы" – Генштаб ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
11.06.2023, 07:46
Рядовые оккупанты саботируют приказы, за это их бросают на
Мобилизованные в России (Фото - скриншот из видео)

Рядовые российские оккупанты саботируют приказы, за это командование переводит их в штурмовые роты и использует в "мясных штурмах". Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины утром 11 июня.

Как отмечается, среди российских мобилизованных участились случаи невыполнения приказов, саботажа, неуставных взаимоотношений, а также дезертирства. 

По данным Генштаба ВСУ, это происходит из-за отсутствия юридической нормы относительно конечных сроков прохождения военной службы по мобилизации в российской армии, отсутствия значительных достижений на поле боя и распространения панических настроений по поводу будущих перспектив.

"Для решения этих проблем начальник генерального штаба вооруженных сил России принял решение, согласно которому командирам соединений и воинских частей предписано выявлять и отправлять таких лиц в штурмовые роты для дальнейшего использования их в так называемых "мясных штурмах", – говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Читайте также: Оккупанты несут большие потери, которые пытаются скрыть – Генштаб

Наталья Медведева
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