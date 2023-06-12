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Генштаб: На временно оккупированных территориях участились случаи дезертирства оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2023, 20:06
Генштаб: На временно оккупированных территориях участились случаи дезертирства оккупантов - Фото
Оккупанты (Фото: EPA)

На фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины и вследствие значительных потерь противника в живой силе на временно оккупированных территориях увеличились случаи дезертирства. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

В частности, в Луганской области увеличились случаи дезертирства в штурмовых подразделениях "шторм-z" российских оккупационных войск, которые все чаще самовольно покидают боевые позиции.

Также отмечено дезертирство около 25 российских оккупантов в Мариуполе и Новоазовске из-за неофициального прекращения отпусков, обещанных оккупантам российским военным руководством.

  • 11 июня Генштаб сообщал, что рядовые российские оккупанты саботируют приказы, за это командование переводит их в штурмовые роты и использует в "мясных штурмах".
  • Оккупанты сосредоточивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло 23 боевых столкновения. В районе города Марьинка отражены 14 вражеских атак.
Вадим Ребрина
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