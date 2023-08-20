Генштаб оновив втрати Росії: Сили оборони влаштували окупантам "дронопад" та "артоцид"
Минулої доби Сили оборони ліквідували 460 окупантів, знищили 33 артилерійські системи та 22 безпілотники ворога. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати окупантів на 20 серпня орієнтовно склали:
‒ особового складу ‒ близько 257 470 (+460) осіб ліквідовано;
‒ танків ‒ 4346 (+6);
‒ бойових броньованих машин ‒ 8435 (+11);
‒ артилерійських систем ‒ 5245 (+33);
‒ РСЗВ ‒ 717 (+3);
‒ засобів ППО ‒ 489 (+3);
‒ літаків ‒ 315;
‒ гелікоптерів ‒ 316;
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4304 (+22);
‒ крилатих ракет ‒ 1406;
‒ кораблів / катерів ‒ 18;
‒ автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 7680 (+15);
‒ спеціальної техніки ‒ 790 (+5).
- 18 серпня 2023 року Сили оборони знищили черговий ударний вертоліт Ка-52 окупантів на Таврійському напрямку.
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