Генштаб обновил потери России: Силы обороны устроили оккупантам "дронопад" и "артоцид"
За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 460 оккупантов, уничтожили 33 артиллерийские системы и 22 беспилотника врага. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери оккупантов на 20 августа ориентировочно составили:
‒ личного состава ‒ около 257 470 (+460) человек ликвидировано;
‒ танков ‒ 4346 (+6) ;
‒ боевых бронированных машин ‒ 8435 (+11) ;
‒ артиллерийских систем ‒ 5245 (+33) ;
‒ РСЗО ‒ 717 (+3) ;
‒ средств ПВО ‒ 489 (+3) ;
‒ самолетов ‒ 315;
‒ вертолетов ‒ 316;
‒ БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 4304 (+22) ;
‒ крылатых ракет ‒ 1406;
‒ кораблей / катеров ‒ 18;
‒ автомобильной техники и автоцистерн ‒ 7680 (+15) ;
‒ специальной техники ‒ 790 (+5).
- 18 августа 2023 года Силы обороны уничтожили очередной ударный вертолет Ка-52 оккупантов на Таврическом направлении.
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