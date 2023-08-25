Генштаб: Росіяни атакували на Куп'янському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках – відео

Минулої доби російські окупанти намагалися вести наступальні дії на Куп'янському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Про це повідомив Генштаб Збройних Сил України у зведенні вранці 25 серпня.

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Як зазначається, минулої доби сталося 35 бойових зіткнень.

На Куп'янському напрямку ворог вів невдалі наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області.

На Авдіївському напрямку російські війська вели безуспішні наступальні дії в районі на південь від Авдіївки Донецької області.

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ окупантів у районах на північний схід від Новомихайлівки та Мар'їнки Донецької області.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала удару по пункту управління, 13 ударів по районах зосередження особового складу та три – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ та артилерії за добу уразили два пункти управління, два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, п'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях, засіб протиповітряної оборони, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби противника.

23 серпня в Генштабі повідомили, що українські військові закріплюються на досягнутих рубежах у напрямку Новопрокопівки, вона розташована нижче за Роботине, приблизно за 2,5 кілометра від нього.

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