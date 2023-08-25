Генштаб: Россияне атаковали на Купянском, Авдеевском и Марьинском направлениях – видео

За минувшие сутки российские оккупанты пытались вести наступательные действия на Купянском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины в сводке утром 25 августа.

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Как отмечается, за прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений.

На Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области.

На Авдеевском направлении российские войска вели безуспешные наступательные действия в районе южнее Авдеевки Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление оккупантов в районах северо-восточнее Новомихайловки и Марьинки Донецкой области.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла удар по пункту управления, 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и три – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два пункта управления, два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять артиллерийских средств на огневых позициях, средство противовоздушной обороны, склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

23 августа в Генштабе сообщили, что украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах в направлении Новопрокоповки, она расположена ниже Работино, примерно в 2,5 километра от него.

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