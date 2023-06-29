RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Генштаб: Окупанти наступали в районі Бахмута та ще на чотирьох напрямках – мапа

Этот материал также доступен на русском
29.06.2023, 19:28
Генштаб: Окупанти наступали в районі Бахмута та ще на чотирьох напрямках – мапа - Фото
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Російські загарбники продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу відбулося близько 22 бойових зіткнень, йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Лиманському напрямку ворог наступав у районах Роздолівки та Білогорівки, успіху не мав.

Лиманське напрямок (Карта deepstate)

На Бахмутському напрямку окупанти без успіху вели наступальні дії в районі Бахмута.

Бахмутський напрямок (Карта deepstate)

У районі Авдіївки росіяни вели безуспішні наступальні дії з підтримкою авіації.

Авдіївський напрямок (Карта deepstate)

На Мар'їнському напрямку українські захисники відбили всі атаки ворога в районі міста Мар'їнка та населених пунктів Побєда та Новомихайлівка.

Мар'їнський напрямок (Карта deepstate)

На Шахтарському напрямку окупанти без успіху вели наступальні дії в районі Новомихайлівки.

На Запоріжжі та Херсонщині російські загарбники зосереджують основні зусилля на недопущенні просування українських військ.

За добу авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ та артилерії за добу вразили два пункти управління, радіолокаційну станцію та артилерійський підрозділ на вогневій позиції.

Читайте також: Бійці СБУ за тиждень знищили 21 одиницю техніки РФ: три "Гвоздики" та станцію РЕБ – відео

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війназведенняГенштаб
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 