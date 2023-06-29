Генштаб: Окупанти наступали в районі Бахмута та ще на чотирьох напрямках – мапа

Російські загарбники продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу відбулося близько 22 бойових зіткнень, йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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На Лиманському напрямку ворог наступав у районах Роздолівки та Білогорівки, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку окупанти без успіху вели наступальні дії в районі Бахмута.

У районі Авдіївки росіяни вели безуспішні наступальні дії з підтримкою авіації.

На Мар'їнському напрямку українські захисники відбили всі атаки ворога в районі міста Мар'їнка та населених пунктів Побєда та Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку окупанти без успіху вели наступальні дії в районі Новомихайлівки.

На Запоріжжі та Херсонщині російські загарбники зосереджують основні зусилля на недопущенні просування українських військ.

За добу авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ та артилерії за добу вразили два пункти управління, радіолокаційну станцію та артилерійський підрозділ на вогневій позиції.

Сьогодні у Генштабі повідомили, що Сили оборони мали частковий успіх у напрямку Рівнопіль-Володине та закріплюються на досягнутих рубежах.

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