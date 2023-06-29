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Генштаб: Сили оборони мали частковий успіх на напрямку Рівнопіль-Володине – карта

Этот материал также доступен на русском
29.06.2023, 09:10
Генштаб: Сили оборони мали частковий успіх на напрямку Рівнопіль-Володине – карта - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони мали частковий успіх у напрямку Рівнопіль – Володине, закріплюються на досягнутих рубежах. Про це повідомив представник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов, повідомляє Military Media Center.

За інформацією Ковальова, Сили оборони перехопили стратегічну ініціативу на Бахмутському напрямку та ведуть наступальні дії широким фронтом.

"На флангах міста Бахмут продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених рубежів. Мають успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", – повідомив речник.

На напрямку Рівнопіль – Володине Сили оборони мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах (карта клікабельна).

Генштаб: Сили оборони мали частковий успіх на напрямку Рівнопіль-Володине – карта

На Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ.

Як повідомив представник Генштабу ЗСУ, українські війська завдають вогняного ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

  • 26 червня стало відомо, що ЗСУ звільнили Рівнопіль Великоновоселівського району під час наступу на півдні.
  • Вранці 29 червня військові заявляли, що росіяни наступають у районі Кремінної, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, а ЗСУ збили штурмовик Су-25. На Донеччині сталося 40 бойових зіткнень.

Читайте також: Ми перехопили стратегічну ініціативу, є просування – Залужний

Наталія Медведєва
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війнаГенштабАндрій КовальовРівнопіль
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