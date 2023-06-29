Генштаб: Силы обороны имели частичный успех на направлении Ровнополь-Володино – карта

Силы обороны имели частичный успех на направлении Ровнополь – Володино, закрепляются на достигнутых рубежах. Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев, передает Military Media Center.

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По информации Ковалева, Силы обороны перехватили стратегическую инициативу на Бахмутском направлении и ведут наступательные действия широким фронтом.

"На флангах города Бахмут продолжают оказывать давление на противника, выбивают из ранее захваченных рубежей. Успешны, закрепляются на достигнутых рубежах", – сообщил спикер.

На направлении Ровнополь – Володино Силы обороны имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах (карта кликабельна).

На Лиманском, Авдеевском и Мариинском направлениях Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск.

Как сообщил представитель Генштаба ВСУ, украинские войска наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

26 июня стало известно, что ВСУ освободили Ровнополь Великоновоселовского района во время наступления на юге.

Утром 29 июня военные заявляли, что россияне наступают в районе Кременной, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, а ВСУ сбили штурмовик Су-25. На Донбассе произошло 40 боевых столкновений.

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