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Генштаб: Силы обороны имели частичный успех на направлении Ровнополь-Володино – карта

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2023, 09:10
Генштаб: Силы обороны имели частичный успех на направлении Ровнополь-Володино – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны имели частичный успех на направлении Ровнополь – Володино, закрепляются на достигнутых рубежах. Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев, передает Military Media Center.

По информации Ковалева, Силы обороны перехватили стратегическую инициативу на Бахмутском направлении и ведут наступательные действия широким фронтом.

"На флангах города Бахмут продолжают оказывать давление на противника, выбивают из ранее захваченных рубежей. Успешны, закрепляются на достигнутых рубежах", – сообщил спикер.

На направлении Ровнополь – Володино Силы обороны имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах (карта кликабельна).

Генштаб: Силы обороны имели частичный успех на направлении Ровнополь-Володино – карта

На Лиманском, Авдеевском и Мариинском направлениях Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск.

Как сообщил представитель Генштаба ВСУ, украинские войска наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

  • 26 июня стало известно, что ВСУ освободили Ровнополь Великоновоселовского района во время наступления на юге.
  • Утром 29 июня военные заявляли, что россияне наступают в районе Кременной, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, а ВСУ сбили штурмовик Су-25. На Донбассе произошло 40 боевых столкновений.

Читайте также: Мы перехватили стратегическую инициативу, есть продвижение – Залужный

Наталья Медведева
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войнагенштабАндрей КовалевРовнополь
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