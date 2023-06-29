Генштаб: Силы обороны имели частичный успех на направлении Ровнополь-Володино – карта
Силы обороны имели частичный успех на направлении Ровнополь – Володино, закрепляются на достигнутых рубежах. Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев, передает Military Media Center.
По информации Ковалева, Силы обороны перехватили стратегическую инициативу на Бахмутском направлении и ведут наступательные действия широким фронтом.
"На флангах города Бахмут продолжают оказывать давление на противника, выбивают из ранее захваченных рубежей. Успешны, закрепляются на достигнутых рубежах", – сообщил спикер.
На направлении Ровнополь – Володино Силы обороны имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах (карта кликабельна).
На Лиманском, Авдеевском и Мариинском направлениях Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск.
Как сообщил представитель Генштаба ВСУ, украинские войска наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
- 26 июня стало известно, что ВСУ освободили Ровнополь Великоновоселовского района во время наступления на юге.
- Утром 29 июня военные заявляли, что россияне наступают в районе Кременной, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, а ВСУ сбили штурмовик Су-25. На Донбассе произошло 40 боевых столкновений.
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