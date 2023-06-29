Генштаб: Оккупанты наступали в районе Бахмута и еще на четырех направлениях – карта
Российские захватчики продолжают сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. За минувшие сутки произошло около 22 боевых столкновений, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
На Лиманском направлении враг наступал в районах Раздолевки и Белогоровки, успеха не имел.
На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно вели наступательные действия в районе Бахмута.
В районе Авдеевки россияне вели безуспешные наступательные действия с поддержкой авиации.
На Марьинском направлении украинские защитники отразили все атаки врага в районе города Марьинка и населенных пунктов Победа и Новомихайловка.
На Шахтерском направлении оккупанты безуспешно вели наступательные действия в районе Новомихайловки.
В Запорожье и Херсонской области российские захватчики сосредоточивают основные усилия на недопущении продвижения украинских войск.
В сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в сутки поразили два пункта управления, радиолокационную станцию и артиллерийское подразделение на огневой позиции.
- Сегодня в Генштабе сообщили, что Силы обороны имели частичный успех в направлении Ровнополь-Владино и закрепляются на достигнутых рубежах.
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