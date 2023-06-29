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Генштаб: Оккупанты наступали в районе Бахмута и еще на четырех направлениях – карта

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29.06.2023, 19:28
Генштаб: Оккупанты наступали в районе Бахмута и еще на четырех направлениях – карта - Фото
Фото: Генеральный штаб ВСУ

Российские захватчики продолжают сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. За минувшие сутки произошло около 22 боевых столкновений, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

На Лиманском направлении враг наступал в районах Раздолевки и Белогоровки, успеха не имел.

Лиманське напрямок (Карта deepstate)

На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно вели наступательные действия в районе Бахмута.

Бахмутський напрямок (Карта deepstate)

В районе Авдеевки россияне вели безуспешные наступательные действия с поддержкой авиации.

Авдіївський напрямок (Карта deepstate)

На Марьинском направлении украинские защитники отразили все атаки врага в районе города Марьинка и населенных пунктов Победа и Новомихайловка.

Мар'їнський напрямок (Карта deepstate)

На Шахтерском направлении оккупанты безуспешно вели наступательные действия в районе Новомихайловки.

В Запорожье и Херсонской области российские захватчики сосредоточивают основные усилия на недопущении продвижения украинских войск.

В сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в сутки поразили два пункта управления, радиолокационную станцию и артиллерийское подразделение на огневой позиции.

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Артём Джерипа
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