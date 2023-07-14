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Генштаб: Успішна оборона на східних напрямках, наступ на Маріуполь продовжується

Этот материал также доступен на русском
14.07.2023, 19:09
Генштаб: Успішна оборона на східних напрямках, наступ на Маріуполь продовжується - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

Російські загарбники продовжують марно наступати на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, там точаться важкі бої, за добу сталося близько 20 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

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За даними Генштабу, всі атаки окупантів на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках були безуспішними.

Водночас на Запорізькому та Херсонському напрямках підрозділам противника поставлено завдання зупинити просування Сил оборони України, які продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, ведуть контрбатарейну боротьбу.

Українська авіація за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та один по ворожому комплексу ЗРК. Ракетні війська та артилерія вразили дев'ять артилерійських розрахунків армії РФ на вогневих позиціях.

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Сергій Бережний
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