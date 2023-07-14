UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генштаб: Успешная оборона на восточных направлениях, наступление на Мариуполь продолжается

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2023, 19:09
Генштаб: Успешная оборона на восточных направлениях, наступление на Мариуполь продолжается - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

Российские захватчики продолжают наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там идут тяжелые бои, за сутки произошло около 20 боевых столкновений. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

По данным Генштаба, все атаки оккупантов на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях были безуспешны.

В то же время на Запорожском и Херсонском направлениях подразделениям противника поставлена задача остановить продвижение Сил обороны Украины, которые продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, ведут контрбатарейную борьбу.

Украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и один по вражескому комплексу ЗРК. Ракетные войска и артиллерия поразили девять артиллерийских расчетов армии РФ на огневых позициях.

Читайте также: Разведка Эстонии о наступлении ВСУ: Все указывает, что Украина близка к большему успеху

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Генштаб ВСУвойнанаступлениебахмутсводка генштаба
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 