Разведка Эстонии о наступлении ВСУ: Все указывает, что Украина близка к большему успеху

Глава разведки Эстонии Марго Гросберг заявил, что Вооруженные Силы Украины "близки к большему успеху" при наступлении на юге. Об этом он сообщил на брифинге 14 июля, цитирует его ERR.

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По его словам, действия ВСУ и признаки затруднений россиян позволяют предположить, что украинские подразделения вскоре могут ожидать больших успехов на фронте.

Он отметил, что Силы обороны проводят подготовительные атаки, чтобы найти слабые места в обороне РФ, сковать войска врага и совершить прорыв фронта.

"С этой же целью наносятся удары по важным транспортно-логистическим узлам и пунктам управления российской армии в тылу. Украинские войска еще не вышли к крупным российским траншеям", — сказал Гросберг.

Разведчик заявил, что в районе Великой Новоселки и южнее Запорожья ВСУ точечными ударами уничтожают важные объекты оккупантов.

В частности, глава эстонской разведки упомянул ликвидацию заместителя командующего Южного военного округа Олега Цокова в Бердянске, а также увольнение командующего 58 армией РФ Ивана Попова.

13 июля представитель Восточной группировки войск сообщил, что ВСУ делают все возможное, чтобы взять под контроль господствующие высоты в районе Бахмута.

14 июля Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны успешно отразили вражеские атаки на востоке, в частности под Бахмутом, и продолжили наступательную операцию на юге.

За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 550 российских оккупантов, уничтожили 24 артиллерийские системы и два средства ПВО.

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