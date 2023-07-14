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Разведка Эстонии о наступлении ВСУ: Все указывает, что Украина близка к большему успеху

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2023, 16:16
Разведка Эстонии о наступлении ВСУ: Все указывает, что Украина близка к большему успеху - Фото
Марго Гросберг (Фото: скриншот с видео)

Глава разведки Эстонии Марго Гросберг заявил, что Вооруженные Силы Украины "близки к большему успеху" при наступлении на юге. Об этом он сообщил на брифинге 14 июля, цитирует его ERR.

По его словам, действия ВСУ и признаки затруднений россиян позволяют предположить, что украинские подразделения вскоре могут ожидать больших успехов на фронте. 

Он отметил, что Силы обороны проводят подготовительные атаки, чтобы найти слабые места в обороне РФ, сковать войска врага и совершить прорыв фронта. 

"С этой же целью наносятся удары по важным транспортно-логистическим узлам и пунктам управления российской армии в тылу. Украинские войска еще не вышли к крупным российским траншеям", — сказал Гросберг.

Разведчик заявил, что в районе Великой Новоселки и южнее Запорожья ВСУ точечными ударами уничтожают важные объекты оккупантов. 

В частности, глава эстонской разведки упомянул ликвидацию заместителя командующего Южного военного округа Олега Цокова в Бердянске, а также увольнение командующего 58 армией РФ Ивана Попова. 

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Дмитрий Гриниченко
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