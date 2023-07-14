Розвідка Естонії про наступ ЗСУ на півдні: Все вказує, що Україна близька до більшого успіху

Глава розвідки Естонії Марго Гросберг заявив, що Збройні Сили України "близькі до більшого успіху" під час наступу на півдні. Про це він повідомив на брифінгу 14 липня, цитує його ERR.

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За його словами, дії ЗСУ та ознаки труднощів росіян дозволяють припустити, що українські підрозділи незабаром можуть очікувати більших успіхів на фронті.

Він зазначив, що Сили оборони проводять підготовчі атаки, щоб знайти слабкі місця в обороні РФ, скувати війська ворога та здійснити прорив фронту.

"З цією ж метою завдаються удари по важливих транспортно-логістичних вузлах та пунктах управління російської армії в тилу. Українські війська ще не вийшли до великих російських траншей", — сказав Гросберг.

Розвідник заявив, що в районі Великої Новосілки та на південь від Запоріжжя ЗСУ точковими ударами знищують важливі об'єкти окупантів.

Зокрема, голова естонської розвідки згадав ліквідацію заступника командувача Південного військового округу Олега Цокова в Бердянську, а також звільнення командувача 58 армією РФ Івана Попова.

13 липня речник Східного угруповання військ повідомив, що ЗСУ роблять усе можливе, щоб узяти під контроль панівні висоти у районі Бахмута.

14 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони успішно відбили ворожі атаки на сході, зокрема під Бахмутом, та продовжили наступальну операцію на півдні.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 550 російських окупантів, знищили 24 артилерійських системи та два засоби ППО.

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