Генерал Тарнавський: Наступ ЗСУ йде не так, як хотілося б. Росіяни потужно підготувалися

Командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський заявив, що наступ Збройних Сил України на півдні йде "не так, як хотілося б". Про це він повідомив в інтерв'ю CNN.

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За його словами, Україна проводить великомасштабний наступ, який іде "успішно, але не так, як хотілося б кожному".

"Припускалося, що зустрічний наступ має бути швидким, блискавичним рухом, знищенням противника, оволодінням деякими рубежами, деякими об'єктами, об'єктами нападу та в результаті досягненням будь-якої мети", — сказав Тарнавський.

Він зазначив, що причина повільного наступу ЗСУ — "досить потужна" підготовка росіян до оборони.

"Вони зробили дуже щільне комплексне мінування з використанням мінних загороджень, фугасних боєголовок та прямою постановкою потужних фугасів, які зараз перебувають у районах проходу техніки та особового складу", — резюмував воєначальник.

13 липня речник Східного угруповання військ повідомив, що ЗСУ роблять усе можливе, щоб узяти під контроль панівні висоти у районі Бахмута.

14 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони успішно відбили ворожі атаки на сході, зокрема під Бахмутом, та продовжили наступальну операцію на півдні.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 550 російських окупантів, знищили 24 артилерійських системи та два засоби ППО.

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