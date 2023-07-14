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Генерал Тарнавський: Наступ ЗСУ йде не так, як хотілося б. Росіяни потужно підготувалися

Этот материал также доступен на русском
14.07.2023, 14:23
Генерал Тарнавський: Наступ ЗСУ йде не так, як хотілося б. Росіяни потужно підготувалися - Фото
Олександр Тарнавський (Фото: ЗСУ)

Командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський заявив, що наступ Збройних Сил України на півдні йде "не так, як хотілося б". Про це він повідомив в інтерв'ю CNN.

За його словами, Україна проводить великомасштабний наступ, який іде "успішно, але не так, як хотілося б кожному".

"Припускалося, що зустрічний наступ має бути швидким, блискавичним рухом, знищенням противника, оволодінням деякими рубежами, деякими об'єктами, об'єктами нападу та в результаті досягненням будь-якої мети", — сказав Тарнавський.

Він зазначив, що причина повільного наступу ЗСУ — "досить потужна" підготовка росіян до оборони.

"Вони зробили дуже щільне комплексне мінування з використанням мінних загороджень, фугасних боєголовок та прямою постановкою потужних фугасів, які зараз перебувають у районах проходу техніки та особового складу", — резюмував воєначальник.

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Дмитро Гриниченко
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