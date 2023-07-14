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Генерал Тарнавский: Наступление идет не так, как хотелось бы. Россияне мощно подготовились

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2023, 14:23
Генерал Тарнавский: Наступление идет не так, как хотелось бы. Россияне мощно подготовились - Фото
Александр Тарнавский (Фото: ВСУ)

Командующий Силами обороны Таврийского направления Александр Тарнавский заявил, что наступление Вооруженных Сил Украины на юге идет "не так, как хотелось бы". Об этом он сообщил в интервью CNN.

По его словам, Украина проводит крупномасштабное наступление, которое идет "успешно, но не так, как хотелось бы каждому". 

"Предполагалось, что встречное наступление должно быть быстрым, молниеносным движением, уничтожением противника, овладением некоторыми рубежами, некоторыми объектами, объектами нападения и в результате достижением какой-либо цели", — сказал Тарнавский. 

Он отметил, что причина медленного наступления ВСУ — "достаточно мощная" подготовка россиян к обороне. 

"Они произвели очень плотное комплексное минирование с использованием минных заграждений, фугасных боеголовок и прямой постановкой мощных фугасов, которые сейчас находятся в районах прохода техники и личного состава", — резюмировал военачальник.

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Дмитрий Гриниченко
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