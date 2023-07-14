Генерал Тарнавский: Наступление идет не так, как хотелось бы. Россияне мощно подготовились

Командующий Силами обороны Таврийского направления Александр Тарнавский заявил, что наступление Вооруженных Сил Украины на юге идет "не так, как хотелось бы". Об этом он сообщил в интервью CNN.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Украина проводит крупномасштабное наступление, которое идет "успешно, но не так, как хотелось бы каждому".

"Предполагалось, что встречное наступление должно быть быстрым, молниеносным движением, уничтожением противника, овладением некоторыми рубежами, некоторыми объектами, объектами нападения и в результате достижением какой-либо цели", — сказал Тарнавский.

Он отметил, что причина медленного наступления ВСУ — "достаточно мощная" подготовка россиян к обороне.

"Они произвели очень плотное комплексное минирование с использованием минных заграждений, фугасных боеголовок и прямой постановкой мощных фугасов, которые сейчас находятся в районах прохода техники и личного состава", — резюмировал военачальник.

13 июля представитель Восточной группировки войск сообщил, что ВСУ делают все возможное, чтобы взять под контроль господствующие высоты в районе Бахмута.

14 июля Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны успешно отразили вражеские атаки на востоке, в частности под Бахмутом, и продолжили наступательную операцию на юге.

За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 550 российских оккупантов, уничтожили 24 артиллерийские системы и два средства ПВО.

Читайте также: ВСУ уничтожили новейший российский танк "Прорыв" под Бахмутом – два видео, карта

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.