Генштаб: ЗСУ вдарили по трьох артпідрозділах на вогневій позиції, ЗРК і сімох станціях РЕБ росіян

Російські окупанти 18 травня штурмують Бахмут і намагаються підібратися до Мар'їнки, але зазнають невдач. Українські захисники протягом доби відбили 17 атак армії РФ. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Як вказують у вечірньому зведенні, основні зусилля загарбники зосереджують на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

"Протягом доби відбулось 17 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, найгарячіші бої ведуться за Бахмут та Мар'їнку", – інформують у Генштабі.

На Бахмутському напрямку продовжуються важкі бої за місто Бахмут. Росіяни також вели безрезультатні наступальні дії неподалік населеного пункту Іванівське.

На Авдіївському напрямку армія РФ намагалась наступати в районі Сєверного – успіху не мала.

На Мар'їнському напрямку підрозділи Сил оборони вкотре відбили численні атаки ворога в районі міста Мар'їнка.

На інших напрямках окупанти наступальних дій не проводили, але продовжували обстріли. На Херсонському і Запорізькому напрямках армія РФ веде оборонні дії.

Протягом 18 травня українська авіація завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Протягом доби було знищено 21 російську крилату ракету та сім ворожих розвідувальних БПЛА різного типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, три артилерійських підрозділи на вогневій позиції, зенітно-ракетний комплекс, сім станцій радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію загарбників.

18 травня 2023 року заступниця голови Міноборони Ганна Маляр заявила, що весь день продовжувалися атаки окупантів у Бахмуті, Сили оборони відбили всі штурми.

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