Генштаб: ВСУ отбили 17 атак и поразили три артподразделения и один ЗРК россиян

Российские оккупанты 18 мая штурмуют Бахмут и пытаются подобраться к Марьинке, но терпят неудачу. Украинские защитники в течение суток отбили 17 атак армии РФ. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Как указывают в вечерней сводке, основные усилия захватчики сосредотачивают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

"В течение суток произошло 17 боевых столкновений на указанных участках фронта, самые горячие бои ведутся за Бахмут и Марьинку", – информируют в Генштабе.

На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые сражения за город Бахмут. Россияне также вели безрезультатные наступательные действия недалеко от населенного пункта Ивановское.

На Авдеевском направлении армия РФ пыталась наступать в районе Северного – успеха не имела.

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отбили многочисленные атаки врага в районе города Марьинка.

По другим направлениям оккупанты наступательных действий не проводили, но продолжали обстрелы. На Херсонском и Запорожском направлениях армия РФ ведет оборонительные действия.

В течение 18 мая украинская авиация нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

В течение суток были уничтожены 21 российская крылатая ракета и семь вражеских разведывательных БПЛА разного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения вооружения и военной техники, склад боеприпасов, три артиллерийских подразделения на огневой позиции, зенитно-ракетный комплекс, семь радиоэлектронных станций борьбы и радиолокационную станцию захватчиков.

18 мая 2023 года заместитель главы Минобороны Анна Маляр заявила, что весь день продолжались атаки оккупантов в Бахмуте, Силы обороны отбили все штурмы.

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