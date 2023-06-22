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Глава МЗС Азербайджану: Виступаємо за мир у межах територіальної цілісності України

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22.06.2023, 07:24
Глава МЗС Азербайджану: Виступаємо за мир у межах територіальної цілісності України - Фото
Джейхун Байрамов (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов заявив, що його країна виступає за мир в Україні у межах її територіальної цілісності. Про це він повідомив на конференції з відновлення України у Лондоні, цитує його APA.

За його словами, війна Росії проти України призвела до численних жертв і гуманітарної катастрофи, становить загрозу миру та безпеці в Європі.

Він зазначив, що Азербайджан виступає за "швидке рішення" у межах суверенітету та територіальної цілісності України.

Байрамов заявив, що Баку готовий ділитися досвідом відновлення у післявоєнний період.

"Наша підтримка зусиль щодо відновлення та реконструкції в Україні буде продовжена", — підкреслив дипломат.

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Дмитро Гриниченко
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війнапереговориазербайджантериторіальна цілісністьДжейхун Байрамов
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