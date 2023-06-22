Глава МЗС Азербайджану: Виступаємо за мир у межах територіальної цілісності України
Міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов заявив, що його країна виступає за мир в Україні у межах її територіальної цілісності. Про це він повідомив на конференції з відновлення України у Лондоні, цитує його APA.
За його словами, війна Росії проти України призвела до численних жертв і гуманітарної катастрофи, становить загрозу миру та безпеці в Європі.
Він зазначив, що Азербайджан виступає за "швидке рішення" у межах суверенітету та територіальної цілісності України.
Байрамов заявив, що Баку готовий ділитися досвідом відновлення у післявоєнний період.
"Наша підтримка зусиль щодо відновлення та реконструкції в Україні буде продовжена", — підкреслив дипломат.
- 17 лютого 2023 року Зеленський заявив, що Україна не піде на жодні компроміси з агресором і що немає жодної альтернативи повному витісненню російських військ із території країни.
- Переговори про мир в Україні стануть можливими тоді, коли Росія, яка "обрала війну", зазнає поразки, заявив президент Франції Макрон.
- Глава МЗС Кулеба заявив, що Росія має піти з кожного квадратного метра української території й українці приймуть мир лише у разі виходу на кордони 1991 року.
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