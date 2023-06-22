Глава МИД Азербайджана: Выступаем за мир в рамках территориальной целостности Украины

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что его страна выступает за мир в Украине в рамках ее территориальной целостности. Об этом он сообщил на конференции по восстановлению Украины в Лондоне, цитирует его APA.

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По его словам, война России против Украины привела к многочисленным жертвам и гуманитарной катастрофе, представляет угрозу миру и безопасности в Европе.

Он отметил, что Азербайджан выступает за "скорейшее решение" в рамках суверенитета и территориальной целостности Украины.

Байрамов заявил, что Баку готов делиться опытом восстановления в послевоенный период.

"Наша поддержка усилий по восстановлению и реконструкции в Украине будет продолжена", — подчеркнул дипломат.

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