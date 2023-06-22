Глава МИД Азербайджана: Выступаем за мир в рамках территориальной целостности Украины
22.06.2023, 07:24
Джейхун Байрамов (Фото: EPA)
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что его страна выступает за мир в Украине в рамках ее территориальной целостности. Об этом он сообщил на конференции по восстановлению Украины в Лондоне, цитирует его APA.
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По его словам, война России против Украины привела к многочисленным жертвам и гуманитарной катастрофе, представляет угрозу миру и безопасности в Европе.
Он отметил, что Азербайджан выступает за "скорейшее решение" в рамках суверенитета и территориальной целостности Украины.
Байрамов заявил, что Баку готов делиться опытом восстановления в послевоенный период.
"Наша поддержка усилий по восстановлению и реконструкции в Украине будет продолжена", — подчеркнул дипломат.
- 17 февраля 2023 года президент Зеленский заявил, что Украина не пойдет ни на какие компромиссы с агрессором и нет никакой альтернативы полному вытеснению российских войск с территории страны.
- Переговоры о мире в Украине станут возможны тогда, когда Россия, "выбравшая войну", потерпит поражение, заявил президент Франции Макрон.
- Глава МИД Кулеба заявил, что Россия должна уйти с каждого квадратного метра украинской территории и украинцы примут мир только в случае выхода на границы 1991 года.
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