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Глава МЗС Данії: Євросоюз не повинен опускати планку заради членства України

Этот материал также доступен на русском
29.06.2023, 13:55
Глава МЗС Данії: Євросоюз не повинен опускати планку заради членства України - Фото
Ларс Люкке Расмуссен (Фото - ЕРА)

Міністр закордонних справ Данії та колишній прем'єр-міністр Ларс Люкке Расмуссен заявив, що його уряд підтримує членство у ЄС України, Молдови, Грузії та країн західних Балкан, але вважає, що ЄС "не повинен опускати планку" для надання членства новим країнам. Про це він сказав у коментарі Financial Times.

Глава МЗС Данії вважає, що ЄС ризикує "імпортувати нестабільність", якщо послабить свої стандарти щодо демократії та [подолання] корупції, щоб прискорити вступ України та інших країн-кандидатів.

Расмуссен сказав, що "геополітичні обставини" не виправдовують відкладення реформ: "Якщо ви не завершите процес реформ до вступу [в ЄС], то згодом може виникнути ризик уповільнення [процесу реформ]".

Він не став озвучувати своїх прогнозів щодо термінів вступу України чи інших країн в ЄС, але додав, що "всі зрозуміли, що з геополітичних причин ми маємо максимально активізуватися". Це означає, що ЄС має розглянути власну здатність прийняти кілька нових членів.

Оксана Житнюк
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