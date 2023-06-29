Глава МЗС Данії: Євросоюз не повинен опускати планку заради членства України

Міністр закордонних справ Данії та колишній прем'єр-міністр Ларс Люкке Расмуссен заявив, що його уряд підтримує членство у ЄС України, Молдови, Грузії та країн західних Балкан, але вважає, що ЄС "не повинен опускати планку" для надання членства новим країнам. Про це він сказав у коментарі Financial Times.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Глава МЗС Данії вважає, що ЄС ризикує "імпортувати нестабільність", якщо послабить свої стандарти щодо демократії та [подолання] корупції, щоб прискорити вступ України та інших країн-кандидатів.

Расмуссен сказав, що "геополітичні обставини" не виправдовують відкладення реформ: "Якщо ви не завершите процес реформ до вступу [в ЄС], то згодом може виникнути ризик уповільнення [процесу реформ]".

Він не став озвучувати своїх прогнозів щодо термінів вступу України чи інших країн в ЄС, але додав, що "всі зрозуміли, що з геополітичних причин ми маємо максимально активізуватися". Це означає, що ЄС має розглянути власну здатність прийняти кілька нових членів.

28 лютого 2022 року Україна подала заявку на вступ до Європейського Союзу.

23 червня Україна разом з Молдовою отримали статус кандидата в ЄС.

В уряді розраховують, що переговори щодо вступу розпочнуться до кінця року. 2 лютого 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна до кінця року буде готова до початку формальних переговорів щодо приєднання до ЄС.

Понад 80% українців вважають, що процвітання України залежить від того, чи вона стане членом ЄС.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.