Глава МЗС Данії: Євросоюз не повинен опускати планку заради членства України
Міністр закордонних справ Данії та колишній прем'єр-міністр Ларс Люкке Расмуссен заявив, що його уряд підтримує членство у ЄС України, Молдови, Грузії та країн західних Балкан, але вважає, що ЄС "не повинен опускати планку" для надання членства новим країнам. Про це він сказав у коментарі Financial Times.
Глава МЗС Данії вважає, що ЄС ризикує "імпортувати нестабільність", якщо послабить свої стандарти щодо демократії та [подолання] корупції, щоб прискорити вступ України та інших країн-кандидатів.
Расмуссен сказав, що "геополітичні обставини" не виправдовують відкладення реформ: "Якщо ви не завершите процес реформ до вступу [в ЄС], то згодом може виникнути ризик уповільнення [процесу реформ]".
Він не став озвучувати своїх прогнозів щодо термінів вступу України чи інших країн в ЄС, але додав, що "всі зрозуміли, що з геополітичних причин ми маємо максимально активізуватися". Це означає, що ЄС має розглянути власну здатність прийняти кілька нових членів.
- 28 лютого 2022 року Україна подала заявку на вступ до Європейського Союзу.
- 23 червня Україна разом з Молдовою отримали статус кандидата в ЄС.
- В уряді розраховують, що переговори щодо вступу розпочнуться до кінця року. 2 лютого 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна до кінця року буде готова до початку формальних переговорів щодо приєднання до ЄС.
- Понад 80% українців вважають, що процвітання України залежить від того, чи вона стане членом ЄС.
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