Глава МИД Дании: Евросоюз не должен опускать планку ради членства Украины

Министр иностранных дел Дании и бывший премьер-министр Ларс Лекке Расмуссен заявил, что его правительство поддерживает членство в ЕС Украины, Молдовы, Грузии и стран западных Балкан, но считает, что ЕС "не должен опускать планку" для предоставления членства новым странам. Об этом он сказал в комментарии Financial Times.

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Глава МИД Дании считает, что ЕС рискует "импортировать нестабильность", если ослабит свои стандарты в отношении демократии и [преодоления] коррупции, чтобы ускорить вступление Украины и других стран-кандидатов.

Расмуссен сказал, что "геополитические обстоятельства" не оправдывают откладывания реформ: "Если вы не завершите процесс реформ до вступления [в ЕС], то впоследствии может возникнуть риск замедления [процесса реформ]".

Он не стал озвучивать своих прогнозов по срокам вступления Украины или других стран в ЕС, но добавил, что "все поняли, что по геополитическим причинам мы должны максимально активизироваться". Это означает, что ЕС должен рассмотреть свою собственную способность принять несколько новых членов.

28 февраля 2022 года Украина подала заявку на вступление в Европейский Союз.

23 июня Украина вместе с Молдовой получила статус кандидата в ЕС.

В правительстве рассчитывают, что переговоры по вступлению начнутся до конца года. 2 февраля 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина до конца года будет готова к началу формальных переговоров по присоединению к ЕС.

Более 80% украинцев считают, что процветание Украины зависит от того, станет ли она членом ЕС.

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