Глава МИД Дании: Евросоюз не должен опускать планку ради членства Украины
Министр иностранных дел Дании и бывший премьер-министр Ларс Лекке Расмуссен заявил, что его правительство поддерживает членство в ЕС Украины, Молдовы, Грузии и стран западных Балкан, но считает, что ЕС "не должен опускать планку" для предоставления членства новым странам. Об этом он сказал в комментарии Financial Times.
Глава МИД Дании считает, что ЕС рискует "импортировать нестабильность", если ослабит свои стандарты в отношении демократии и [преодоления] коррупции, чтобы ускорить вступление Украины и других стран-кандидатов.
Расмуссен сказал, что "геополитические обстоятельства" не оправдывают откладывания реформ: "Если вы не завершите процесс реформ до вступления [в ЕС], то впоследствии может возникнуть риск замедления [процесса реформ]".
Он не стал озвучивать своих прогнозов по срокам вступления Украины или других стран в ЕС, но добавил, что "все поняли, что по геополитическим причинам мы должны максимально активизироваться". Это означает, что ЕС должен рассмотреть свою собственную способность принять несколько новых членов.
- 28 февраля 2022 года Украина подала заявку на вступление в Европейский Союз.
- 23 июня Украина вместе с Молдовой получила статус кандидата в ЕС.
- В правительстве рассчитывают, что переговоры по вступлению начнутся до конца года. 2 февраля 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина до конца года будет готова к началу формальных переговоров по присоединению к ЕС.
- Более 80% украинцев считают, что процветание Украины зависит от того, станет ли она членом ЕС.
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