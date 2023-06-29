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Глава МИД Дании: Евросоюз не должен опускать планку ради членства Украины

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2023, 13:55
Глава МИД Дании: Евросоюз не должен опускать планку ради членства Украины - Фото
Ларс Лекке Расмуссен (Фото - ЕРА)

Министр иностранных дел Дании и бывший премьер-министр Ларс Лекке Расмуссен заявил, что его правительство поддерживает членство в ЕС Украины, Молдовы, Грузии и стран западных Балкан, но считает, что ЕС "не должен опускать планку" для предоставления членства новым странам. Об этом он сказал в комментарии Financial Times.

Глава МИД Дании считает, что ЕС рискует "импортировать нестабильность", если ослабит свои стандарты в отношении демократии и [преодоления] коррупции, чтобы ускорить вступление Украины и других стран-кандидатов.

Расмуссен сказал, что "геополитические обстоятельства" не оправдывают откладывания реформ: "Если вы не завершите процесс реформ до вступления [в ЕС], то впоследствии может возникнуть риск замедления [процесса реформ]".

Он не стал озвучивать своих прогнозов по срокам вступления Украины или других стран в ЕС, но добавил, что "все поняли, что по геополитическим причинам мы должны максимально активизироваться". Это означает, что ЕС должен рассмотреть свою собственную способность принять несколько новых членов.

Оксана Житнюк
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