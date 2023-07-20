Громадянку Молдови оштрафували на $1500 за відео у Tik Tok – закликала знищувати українців

Жительку Молдови оштрафували на 25 000 леїв (близько $1500) за звинуваченням у розпалюванні ненависті та підбурюванні до насильницьких дій. Про це повідомляє NewsMaker.

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Як зазначається, суд міста Бєльці засудив громадянку Молдови та Румунії до штрафу у 25 тисяч леїв за заклики до знищення українців.

У прокуратурі розповіли, що 30-річна мешканка Молдови, будучи в гостях у знайомих у Синжерейському районі, 22 травня 2022 року опублікувала у Tik Tok відео.

У цьому відео жінка одягла радянський військовий кашкет й заявила, що "український народ треба було ліквідувати" ще під час Другої світової війни.

"Вона звернулася до представників українського народу, назвавши їх "фашистами" і заявивши, що їхня країна гине через них. Тобто продемонструвала публічне розпалювання ненависті та провокування ворожнечі з метою приниження національної честі та гідності українського народу", – повідомили у прокуратурі.

Прокурори зазначили, що на суді обвинувачена повністю визнала провину, й додали, що вирок можна оскаржити протягом 15 днів у Апеляційній палаті Бєльців.

14 липня повідомлялося, що у Молдові створюють міністерство боротьби з дезінформацією.

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