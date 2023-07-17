У Молдові вбито лідера комуністів Придністров'я. РосЗМІ пишуть, що його нібито зарізали

17 липня у приватному будинку неподалік від Тирасполя було знайдено мертвим лідера Комуністичної партії невизнаного Придністров'я Олега Хоржана. Про це йдеться у повідомленні міністерства внутрішніх справ регіону.

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У відомстві заявили, що на тілі Хоржана є ознаки "насильницької смерті". Правоохоронці стверджують, що його знайшла мертвим дружина в одній із кімнат їхнього будинку, поруч із відкритим сейфом.

Водночас, додали у МВС, "сейф був порожнім".

Деякі російські пропагандистські та молдовські ЗМІ пишуть, що Хоржана начебто зарізали.

Депутат нелегітимної Держдуми РФ та лідер Комуністичної російської партії Геннадій Зюганов стверджує, що Хоржана вбили.

"Сегодня ночью погиб наш руководитель приднестровской Компартии Олег Хоржан. Убит дома, требуем немедленно приступить к расследованию и разобраться", – заявив він.

З 2010 до 2019 року Олег Хоржан був депутатом парламенту невизнаного Придністров'я. У 2018 році суд засудив його до 4,5 років позбавлення волі у справі про застосування насильства щодо представника влади. Хоржан вийшов на свободу у грудні 2022 року. Зюганов тоді виступав на захист Хоржана і говорив, що того посадили нібито "тільки за те, що він виступав проти мафії".



У грудні 2021 року в Придністров'ї відбулися президентські вибори, на яких переміг чинний глава невизнаної республіки Вадим Красносельський, який виступає за зближення з Росією. Хоржан, який перебував тоді в тюрмі і теж виступав за зближення з Москвою, закликав не визнавати підсумків виборів.

ДОВІДКА. Молдова втратила контроль над Придністров'ям після збройного конфлікту 1992-го, який нібито виник "через побоювання" проросійської частини населення, що Молдова увійде до складу Румунії. Туди введено окупаційні війська РФ. 2006-го ПМР провела ніким не визнаний "референдум" про вступ до РФ, але Москва не взяла сепаратистський регіон до свого складу. У квітні 2014-го ПМР знову . Молдова втратила контроль над Придністров'ям після збройного конфлікту 1992-го, який нібито виник "через побоювання" проросійської частини населення, що Молдова увійде до складу Румунії. Туди введено окупаційні війська РФ. 2006-го ПМР провела ніким не визнаний "референдум" про вступ до РФ, але Москва не взяла сепаратистський регіон до свого складу. У квітні 2014-го ПМР знову закликала РФ визнати "республіку" незалежною державою: Москва відмовчалася. У декларації ОБСЄ в 1999-му віталося "зобов'язання РФ завершити виведення російських сил із території Молдови до кінця 2002-го", у травні 2017-го Конституційний суд Молдови визнав незаконним їхнє перебування у ПМР. У червні 2018-го Генасамблея ООН схвалила резолюцію щодо виведення військ РФ з Придністров'я.

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