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В Молдове убит лидер коммунистов Приднестровья. РосСМИ пишут, что его якобы зарезали

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2023, 15:15
В Молдове убит лидер коммунистов Приднестровья. РосСМИ пишут, что его якобы зарезали - Фото
Олег Хоржан (Ресурс пропагандистов)

17 июля в частном доме неподалеку от Тирасполя был найден мертвым лидер Коммунистической партии непризнанного Приднестровья Олег Хоржан. Об этом говорится в сообщении министерства внутренних дел региона.

В ведомстве заявили, что на теле Хоржана есть признаки "насильственной смерти". Правоохранители утверждают, что его нашла мертвым жена в одной из комнат их дома рядом с открытым сейфом.

При этом, добавили в МВД, "сейф был пуст".

Некоторые российские пропагандистские и молдавские СМИ пишут, что Хоржана вроде бы зарезали.

Депутат нелегитимной Госдумы РФ и лидер Коммунистической российской партии Геннадий Зюганов утверждает, что Хоржан был убит.

"Сегодня ночью погиб наш руководитель приднестровской Компартии Олег Хоржан. Убит дома, требуем немедленно приступить к расследованию и разобраться", – заявил он.

С 2010 по 2019 год Олег Хоржан был депутатом парламента непризнанного Приднестровья. В 2018 году суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы по делу о применении насилия в отношении представителя власти. Хоржан вышел на свободу в декабре 2022 года. Зюганов тогда выступал в защиту Хоржана и говорил, что его посадили якобы "только за то, что он выступал против мафии".

В декабре 2021 года в Приднестровье прошли президентские выборы, на которых победил действующий глава непризнанной республики Вадим Красносельский, выступающий за сближение с Россией. Хоржан, находившийся тогда в тюрьме и тоже выступавший за сближение с Москвой, призвал не признавать итоги выборов.

СПРАВКА. Молдова потеряла контроль над Приднестровьем после вооруженного конфликта 1992-го, якобы возникшего "из-за опасений" пророссийской части населения, что Молдова войдет в состав Румынии. Туда введены оккупационные войска РФ. В 2006 году ПМР провела никем не признанный "референдум" о вступлении в РФ, но Москва не взяла сепаратистский регион в свой состав. В апреле 2014-го ПМР снова призвала РФ признать "республику" независимым государством: Москва отмолчалась. В декларации ОБСЕ в 1999-м приветствовалось "обязательство РФ завершить вывод российских сил с территории Молдовы до конца 2002-го", в мае 2017-го Конституционный суд Молдовы признал незаконным их пребывание в ПМР. В июне 2018-го Генассамблея ООН одобрила резолюцию по выводу войск РФ из Приднестровья.

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Милана Головань
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