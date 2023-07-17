В Молдове убит лидер коммунистов Приднестровья. РосСМИ пишут, что его якобы зарезали
17 июля в частном доме неподалеку от Тирасполя был найден мертвым лидер Коммунистической партии непризнанного Приднестровья Олег Хоржан. Об этом говорится в сообщении министерства внутренних дел региона.
В ведомстве заявили, что на теле Хоржана есть признаки "насильственной смерти". Правоохранители утверждают, что его нашла мертвым жена в одной из комнат их дома рядом с открытым сейфом.
При этом, добавили в МВД, "сейф был пуст".
Некоторые российские пропагандистские и молдавские СМИ пишут, что Хоржана вроде бы зарезали.
Депутат нелегитимной Госдумы РФ и лидер Коммунистической российской партии Геннадий Зюганов утверждает, что Хоржан был убит.
"Сегодня ночью погиб наш руководитель приднестровской Компартии Олег Хоржан. Убит дома, требуем немедленно приступить к расследованию и разобраться", – заявил он.
С 2010 по 2019 год Олег Хоржан был депутатом парламента непризнанного Приднестровья. В 2018 году суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы по делу о применении насилия в отношении представителя власти. Хоржан вышел на свободу в декабре 2022 года. Зюганов тогда выступал в защиту Хоржана и говорил, что его посадили якобы "только за то, что он выступал против мафии".
В декабре 2021 года в Приднестровье прошли президентские выборы, на которых победил действующий глава непризнанной республики Вадим Красносельский, выступающий за сближение с Россией. Хоржан, находившийся тогда в тюрьме и тоже выступавший за сближение с Москвой, призвал не признавать итоги выборов.
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